Koeman parle de l’avenir de Lionel Messi après la défaite de Barcelone face au Celta Vigo

Ronald Koeman a parlé de l’avenir du capitaine Lionel Messi après la décevante défaite 2-1 de dimanche contre le Celta Vigo en Liga.

Messi a marqué son 30e but en championnat de la saison pour ouvrir le score, mais ce n’était pas suffisant car les visiteurs ont manqué de vainqueurs grâce à un doublé de Santi Mina.

On a demandé à Koeman après le match s’il s’agissait du dernier match de Messi au Camp Nou et a précisé à quel point il espérait que l’Argentine resterait.

«J’espère que non parce que je pense [against Celta] il a montré son efficacité et qu’il est toujours le meilleur au monde », a-t-il déclaré.

“Il [would be] impossible de jouer sans lui. Mais c’est Leo tout seul et, pour gagner plus de matchs et obtenir plus de points, nous avons besoin de plus de joueurs pour marquer des buts.

«Leo’s a marqué 30 buts et nous a gagné beaucoup de points. Mais [his future] est une question pour lui. Pour moi et pour le club, nous espérons qu’il restera. Parce que s’il n’y a pas de Leo, nous doutons de qui marquera les buts. »

Source | ESPN