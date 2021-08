Koeman parle de Memphis, De Jong et Ansu Fati avant le choc de la Real Sociedad

Ronald Koeman s’est entretenu avec la presse avant le premier match de Barcelone de la nouvelle saison de Liga dimanche contre la Real Sociedad au Camp Nou.

Koeman sur le fait de jouer à la Real Sociedad devant des fans

Nous sommes vraiment ravis de commencer la ligue avec environ 20 000 personnes dans le stade et c’est la meilleure nouvelle. Nous connaissons la qualité de notre rival. La saison dernière, tous les matchs avec eux étaient intéressants. Nous devons regarder vers l’avenir et nous sommes ravis de jouer demain.

Koeman sur Memphis & Eric en cours d’enregistrement

Nous connaissons la situation difficile du club, nous avons besoin que tout le monde nous aide. Je pense qu’il est important de souligner l’attitude de Pique, Roberto, Busquets et Alba car ils défendent ce badge depuis de nombreuses années et veulent aider le club. Ils montrent qu’ils sont des joueurs qui ont grandi ici.

Koeman sur la nouvelle saison

Bien sûr, nous avons beaucoup pensé à Messi et c’est normal. On parle du meilleur joueur du monde, et sa qualité à remporter de nombreux trophées a été démontrée ici et c’est normal. Messi ne sera pas là avec nous mais nous avons beaucoup plus de joueurs, une équipe solide, une fois que nous aurons récupéré nos joueurs blessés. Je pense que nous avons une grande équipe pour atteindre des objectifs importants et il n’y a aucune excuse pour demain. Premier match, premiers points et je pense que l’équipe est prête. Nous avons fait une excellente pré-saison sans Messi donc nous devons jouer, nous devons aller de l’avant. Je suis convaincu que les gens apprécieront cette équipe.

Koeman sur le fait que le Barça puisse remporter l’UCL

Nous devons parler de la ligue. Nous sommes une équipe forte et nous pouvons gagner la ligue. L’UCL est différente parce que vous jouez sur deux matches et nous avons vu des équipes gagner l’UCL dans le passé sans les meilleurs joueurs du monde mais en montrant qu’elles sont une équipe forte. Bien sûr, nous voulons tout gagner mais nous devons avoir confiance et c’est pourquoi le début de la ligue est important.

Koeman sur la sortie de Messi

C’est vraiment difficile pour tous les fans car Messi a tout donné pour ce club, le genre de joueur qu’il est. Il nous manquera bien sûr car il est un acteur clé de l’histoire du Barça mais nous n’avons pas à penser au passé. Ces choses arrivent dans le football. Nous avons un grand avenir avec nos jeunes et c’est pourquoi je suis enthousiasmé par notre équipe. J’espère que nos fans nous soutiendront, le passé est le passé et nous devons vivre le présent et travailler dur pour atteindre nos objectifs.

Koeman sur Pedro

Pedri, comme Eric et Oscar, est revenu très excité des Jeux olympiques. Ils ont la tête concentrée sur le Barça et ils ont montré lors de leurs séances d’entraînement qu’ils étaient aptes à jouer. Gavi portait un masque mais il est disponible pour demain.

Koeman sur les signatures potentielles

Si nous analysons toutes les positions de notre équipe, nous avons des joueurs importants à l’avant – Ansu, Dembele, Aguero, Coutinho – ce sont quatre joueurs de qualité. Nous avons une liste restreinte à l’avance et c’est pourquoi nous pensons essayer de signer un avant. Nous avons différents types de profils, mais pour avoir plus de concurrence, oui. Tout dépend si nous pouvons signer. Si c’est possible, nous essaierons de recruter un joueur à l’avance.

Koeman à Memphis

J’attends de grandes choses de Memphis. Je le connais bien. Nous avons travaillé pendant deux ans avec l’équipe nationale où il était un joueur important et je veux voir le même Memphis. Un attaquant fort, rapide, un joueur clinique. Nous devons demander à nos attaquants et milieux de terrain de marquer des buts et nous essaierons également d’améliorer notre stratégie pour marquer plus de buts sur coups de pied arrêtés. Memphis est un acteur important dans ce sens.

Koeman sur Griezmann

Je l’ai expliqué plusieurs fois. J’aime travailler avec Antoine Griezmann car c’est le joueur de l’équipe qui aide toujours l’équipe sans ballon. C’est un gars heureux. C’est l’un des joueurs qui doit faire un pas en avant maintenant et être plus clinique. Il aura un rôle plus important car il peut jouer à la place de Messi et cela peut être un avantage pour lui.

Koeman sur les sorties

Pour moi, c’est difficile de parler de sorties. C’est le club, le président, qui devrait parler de ces choses.

Koeman sur Frenkie de Jong et Ansu Fati

Frenkie s’est entraîné lors des dernières séances et il sera disponible pour jouer dimanche. Ansu se remet encore de sa blessure, il s’améliore. C’est toujours difficile de dire quand, mais si tout se passe bien dans 2-3 semaines, voyons s’il peut être disponible pour s’entraîner avec le groupe. Et pour jouer à des jeux ? Probablement après la trêve internationale.