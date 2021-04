Koeman parle de Messi, De Jong et Pique avant le choc du Real Valladolid

Ronald Koeman a affronté la presse le dimanche de Pâques pour parler du prochain match de Barcelone en Liga contre le Real Valladolid au Camp Nou.

Le patron de Barcelone a expliqué si Lionel Messi et Frenkie de Jong joueraient, la forme physique de Gerard Pique, les dernières rumeurs de transfert et le capitaine du Barca B, Alex Collado.

Voici les meilleurs morceaux:

Koeman sur Real Valladolid

Nous sommes à un moment où nous devons tout mettre en œuvre. Nous devons être préparés, vous ne pouvez pas penser que ce sera un match facile juste à cause de leurs blessures. Nous devons entrer avec beaucoup d’énergie et de rythme, et être bons avec le ballon. Nous devons revenir à notre niveau.

Koeman sur le risque de Messi et De Jong

Nous savons que ces deux joueurs sont à une carte, mais ce n’est pas le moment de reposer les joueurs à cause des cartes ou de la fraîcheur. Il nous reste dix matchs. Il y a toujours un risque, mais le mieux est de faire sortir l’équipe qui, je pense, peut gagner.

Koeman sur Pique et Sergi Roberto

Ils s’entraînent avec l’équipe. Ce sont des décisions que nous prendrons lundi matin après la dernière séance. Nous ne prendrons aucun risque, pas seulement pour le Clasico, mais pour n’importe quel match.

Koeman sous contrat avec Messi

C’est une question vraiment importante et nous ferons tout notre possible pour que Leo passe encore de nombreuses années dans ce club. Mais, pour le moment, il ne s’agit pas de la saison prochaine, mais du match contre le Real Valladolid. Le président et son peuple peuvent faire face à l’avenir.

Comme je l’ai dit il y a quelques semaines, nous avons profité de la pause internationale pour avoir une réunion avec le président et le conseil d’administration pour parler de cette saison et de la saison prochaine. Cela arrive dans tous les clubs du monde, mais les joueurs et moi sommes concentrés sur nos matchs à venir.

Koeman sur si le Barça peut se permettre Haaland

Je ne sais pas si c’est possible car nous avons parlé de l’avenir de cette équipe et la décision finale revient toujours au président du conseil d’administration si quelque chose est possible ou non. Ce n’est pas à moi de répondre à cette question car je ne suis pas impliqué dans la situation financière du club. Nous avons parlé de la façon dont nous pouvons améliorer l’équipe et la décision finale revient toujours au président.

Koeman sur Alex Collado

C’est un joueur intéressant, comme les autres joueurs du Barça B, mais c’est un sujet pour la saison prochaine. Nous devons les aider à bien réussir dans les éliminatoires de promotion et c’est pourquoi Ilaix a joué avec eux.

Koeman sur Laporta

Oui, ils ont transmis beaucoup de confiance et sont très heureux, mais c’est normal après les changements que nous avons apportés. Personne ne pouvait s’attendre en novembre à se battre pour le titre et en finale de la Copa del Rey. C’est donc normal, mais nous savons aussi que dans notre monde, nous devons continuer à travailler dur, match par match, et encore une fois, comme l’a dit le président lors de son investiture, la confiance est là. Maintenant, je dois démontrer en tant qu’entraîneur la confiance qu’ils ont en moi.