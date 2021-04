Koeman parle de Pique, De Jong et Messi avant El Clasico

L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, a affronté la presse vendredi pour discuter du grand affrontement de son équipe en Liga avec le Real Madrid samedi.

Le Néerlandais a parlé de la forme physique de Gerard Pique, où Frenkie de Jong pourrait jouer et de l’importance de Lionel Messi et Ousmane Dembele.

Voici les meilleurs morceaux:

Koeman sur le classique

L’équipe a beaucoup de confiance, ça va être un super match. Le Real s’est également amélioré et nous nous battons pour obtenir le meilleur résultat possible. L’équipe veut gagner la Liga et donc oui, c’est un match très important.

Koeman sur la course au titre

Le résultat ne sera pas décisif car après il y a encore beaucoup de jours de match mais c’est un moment important en Liga c’est sûr. Nous nous battons pour la première place et l’équipe qui gagne bénéficiera davantage d’un coup de pouce.

Koeman sur Pique

Pique et Roberto sont tous deux des joueurs importants non seulement pour leur qualité mais aussi pour leur personnalité et c’est formidable qu’ils soient ici pour son match important. Les deux manquent de rythme et de forme physique, mais ils sont ravis d’aider l’équipe.

Koeman sur si Pique jouera s’il n’est pas à 100%

Pour moi, cela dépend beaucoup du jeu. Tout joueur doit être en parfait état physique et mental. Mais il y a des joueurs, compte tenu de leur expérience et de leur personnalité, qui doivent être disponibles pour ce genre de matches. Mon travail consiste à choisir le meilleur XI qui, selon nous, peut obtenir le meilleur résultat.

Koeman sur les commentaires de Klopp sur le fait de jouer à Valdebebas

Je pense que cela manque de respect pour le Real Madrid, car ils ont décidé de remodeler leur stade. C’est compliqué pour les joueurs de jouer sans supporters, c’est le cas dans n’importe quel stade. Nous savons que nous devons jouer là-bas et nous n’y penserons pas beaucoup plus. Je suis sûr que le terrain sera génial et c’est la chose la plus importante.

Koeman en forme

C’est un type de match différent, il y a beaucoup d’intérêt extérieur. Nous sommes en bonne forme et Madrid est toujours Madrid. Je ne suis pas d’accord avec les gens qui critiquent autant Madrid. C’est une bonne équipe avec un excellent entraîneur. Ce sera un match intéressant et les deux équipes connaissent l’importance de gagner.

Koeman sur la position de De Jong

La bonne chose à propos de Frenkie est qu’il peut jouer différentes positions. Il a tellement de valeur quand il joue en tant que défenseur, car avec le ballon, nous pouvons mieux sortir. Il a également montré qu’il pouvait causer des dommages dans la moitié de terrain adverse. Nous discuterons demain mais c’est un joueur que je sais que je peux placer dans différentes positions.

Koeman sur la sortie de Ramos

C’est une perte importante, certes, mais nous en avons aussi. Pique et Roberto sont sortis, Ansu et Coutinho sont portés disparus. Ramos et Varane sont deux joueurs importants et ce sera important pour eux, mais contre Liverpool, ils ont montré qu’ils avaient d’autres joueurs qui pouvaient les remplacer.

Koeman sur Messi

Espérons que demain il sera décisif pour nous. Nous avons besoin du meilleur Messi, mais aussi du meilleur Barça.

Koeman sur Dembele

C’est un joueur avec beaucoup de qualité, il est très rapide, il peut jouer des deux pieds, il joue haut sur le terrain. Pour nous, bien sûr, il est important et les joueurs importants doivent être prêts demain.

Koeman sur le changement d’arbitre

C’est vrai que parfois on parle trop de l’arbitre. Tout arbitre est honnête et essaie d’appeler ce qu’il voit. En tant que Barca, nous devons compter sur nous-mêmes et ne pas regarder l’arbitre, il fait de son mieux.

Koeman sur l’avenir de Ramos

Je pense que la meilleure chose pour notre ligue est que les meilleurs joueurs restent ici jusqu’à la dernière minute où ils peuvent jouer. Vous ne pouvez pas comparer Leo et Ramos parce que l’un est un défenseur et l’autre est un attaquant. Les deux joueurs ont été extrêmement importants pour leurs équipes. Espérons que Ramos reste à Madrid et Leo reste avec nous.