Koeman parle des remplaçants de la Super League, de Gerard Pique et de la Copa del Rey

Ronald Koeman a affronté la presse mercredi pour discuter du prochain match de Barcelone contre Getafe demain en Liga au Camp Nou.

Sans surprise, le Néerlandais a dû répondre à de nombreuses questions sur la Super League européenne mais ne voulait pas vraiment discuter du sujet.

Koeman a parlé de Getafe, de la forme physique de Gerard Pique, des espoirs de titre du Barça et des raisons pour lesquelles il avait deux gardiens de but sur le banc pour la finale de la Copa del Rey.

Voici les meilleurs morceaux:

Koeman sur Getafe

Nous savons qu’il reste huit jours de match et nous allons match par match. Nous avons beaucoup apprécié la finale de la Copa del Rey, surtout la façon dont nous l’avons réalisée. Nous avons dit que nous devions nous concentrer maintenant sur la Liga. Nous avons un match difficile à domicile, nous devons donc être en forme, imposer notre jeu, utiliser notre efficacité et gagner le match.

Koeman sur Super League

J’ai parlé avec le président hier et il a expliqué la position du club. Mais beaucoup de choses ont changé depuis. Il vaut mieux ne pas en dire beaucoup maintenant, personne ne sait ce qui va se passer.

Koeman sur s’il aime la Super League

Je ne vais plus répondre aux questions sur la Super League.

Koeman sur Super League partie II

Je ne suis pas le porte-parole du club, c’est le président. Il est normal que vous me posiez des questions à ce sujet, mais il se passe tellement de choses qu’il vaut mieux attendre de voir comment cela se termine.

Koeman sur Super League partie III

Le président m’a appelé hier et m’a expliqué la question. Je ne sais pas s’ils ont demandé aux joueurs. Je ne suis pas intéressé, nous jouerons un match demain.

Koeman sur sa victoire dans la Liga

Je pense que l’image de l’équipe l’autre jour de la finale était vraiment bonne. En plus de cela, il y a eu une bonne attitude, le résultat était excellent. Je ne pense pas que ce soit juste un match, je pense que nous nous améliorons depuis un certain temps. Être entraîneur dans un grand club comme celui-ci dépend des choses que vous gagnez. Nous essayons donc de jouer les meilleurs jeux possibles et de faire des changements avec les jeunes quand nous le pouvons et c’est important.

Koeman sur si le Barça est plus détendu après la victoire de la Copa del Rey

Quand vous êtes un joueur du Barça, vous en voulez toujours plus, gagner la Copa del Rey peut nous donner un peu de tranquillité d’esprit, mais cela ne signifie pas que nous réduisons notre travail ou notre énergie. Nous voulons nous battre pour gagner la Liga, mais ce ne sera pas facile.

Koeman sur si la Super League sera une distraction

Non, je ne suis pas d’accord avec ça car les joueurs sont des professionnels et ils veulent jouer, ils veulent gagner des titres. Je suis convaincu que mes joueurs iront bien demain.

Koeman en quittant Riqui, Pjanic et Junior en finale de la Copa del Rey

Il y a eu des décisions que je n’aime pas non plus parce que nous avons dû laisser quatre joueurs de côté. La presse a été surprise que nous ayons trois gardiens de but, mais pour moi, c’est très normal car nous l’avons fait dans tous les matches de la Copa del Rey. Je vais vous donner un exemple. Si à l’échauffement, Ter Stegen est blessé, je dois mettre un deuxième gardien de but. Si le second reçoit un carton rouge, je devrais mettre un joueur de champ dans le but. Pour moi, c’est trop de risque. J’ai encore sept autres joueurs de champ sur le banc qui peuvent continuer et pour moi c’est suffisant. Je ne prendrai aucun risque à aucun moment de devoir mettre un joueur de champ dans le but. J’espère que tu comprends.

Koeman sur la signature de Memphis Depay

Je ne parle pas de signatures, je ne parle pas de joueurs que nous voulons signer ou que nous ne pouvons pas signer ou que nous ne voulons pas garder dans l’équipe. Il s’agit de se concentrer sur les huit matches qu’il nous reste. Ce n’est pas la semaine pour parler des joueurs qui ne font pas partie de l’équipe.

Koeman sous pression pour remporter la Liga

La pression existe toujours au Barça. Il faut bien jouer, gagner, continuer à se battre. Nous étions assez loin mais nous avons pu récupérer et c’est maintenant le moment de continuer à nous battre. Nous devons montrer que nous pouvons gagner le championnat de la ligue.

Koeman sur l’apparence des joueurs

L’équipe est revenue très optimiste. Ils ont pu se reposer pendant deux jours et physiquement l’équipe est très forte. C’est pourquoi nous avons remporté de nombreux matchs. Il n’est pas nécessaire de s’entraîner beaucoup pour le moment, les données physiques de l’équipe sont impressionnantes. Nous savons que nous avons un calendrier difficile, mais si nous atteignons notre niveau, nous pouvons espérer beaucoup de choses.

Koeman sur Super League partie IV

Je ne veux pas trop en parler car il y a tellement de changements. Nous devons attendre de voir ce qui pourrait arriver. Je suis d’accord avec le tweet de Pique

Koeman sur Pique Fitness

C’est normal que Gerard soit assez fatigué après le match, c’est très normal après qu’un joueur soit absent pendant un certain temps. Il a besoin de revenir au rythme du match. Je pensais qu’il était phénoménal. Hier il était encore un peu fatigué, aujourd’hui il va mieux, demain on verra s’il est prêt.

Koeman sur l’avenir du football

Je suis d’accord avec ce que Pep a dit à propos du nombre de matchs, c’est incroyable le nombre de matchs auxquels nous avons joué. Tout le monde parle de Super League, des Champions … mais l’UEFA ne fait pas attention aux joueurs sur le nombre de matches. Le plus important pour eux est l’argent. Dans la Liga le temps des matchs aussi, demain nous jouerons à 22h00. Il est normal de penser à l’avenir du football, mais il faut d’abord protéger les joueurs.