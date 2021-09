Koeman parle des rumeurs de limogeage d’Ansu Fati, Gavi et Barcelone

Ronald Koeman a fait face à la presse samedi et a en fait répondu à des questions cette fois-ci avant le choc de Barcelone avec Levante au Camp Nou.

Le Néerlandais a évoqué les spéculations concernant son avenir, a fait le point sur Ansu Fati et ses réflexions sur le milieu de terrain de 17 ans Gavi.

Voici les meilleurs morceaux :

Koeman sur le retour d’Ansu Fati

Il est très important. D’abord pour le joueur, nous avons un plan et nous suivons un plan pour récupérer complètement Ansu. Il aura un processus pour avoir des minutes. Il est appelé et il jouera un maximum de 15 minutes. Le plus important est de bien récupérer le joueur, pas de se précipiter.

Koeman sur les rumeurs

Je ne peux pas dire grand-chose à ce sujet car je n’ai pas été lu dans la presse depuis longtemps. Je sais que les rumeurs circulent, mais tout ce que nous avons à faire est de gagner des matchs. Il y a des rumeurs, des noms. … C’est votre travail. Je ne vais pas gaspiller de l’énergie sur des choses que je ne peux pas contrôler.

Koeman sur une liste de matchs mouvementée

Bien sûr, je suis d’accord avec Piqué. Il semble parfait que les joueurs se plaignent de cela. Nous avons 48 heures après le match contre Cadix. Les joueurs doivent se défendre.

Koeman exclu de la ligne de touche

J’aimerais être là, surtout dans les moments difficiles. Nous avons besoin de trois points et cela nous rassurerait. Je ne veux pas me plaindre de ce problème parce que nous n’y gagnerons rien. Je dois l’accepter et essayer de ne pas le répéter, mais je dois apprendre à rester calme et à penser à l’équipe. Je suis humain aussi.

Koeman sur Laporta

Le président est l’homme le plus important du club, il peut parler et donner son avis. Je dois être impliqué dans le travail et les jeux gagnants, le reste ne m’intéresse pas.

Koeman sur Gavi

Nous avons déjà dit qu’il y a de très bons jeunes joueurs, avec un grand avenir. Gavi pourrait jouer demain car nous n’avons que 17 joueurs de champ disponibles. C’est un jeune joueur qui a montré en très peu de temps qu’il avait sa place dans cette équipe.

Koeman sur le manque de buts

Memphis se sent responsable de ne pas avoir marqué pour gagner le match, mais il n’a pas besoin d’être obsédé. Contre Cadix, nous avons créé 4 à 5 occasions très nettes. Nous avons perdu des joueurs qui avaient de l’efficacité.

Koeman sur Ansu à nouveau

Il y a un long chemin à parcourir pour que le joueur soit comme il était. Ansu ne peut pas récupérer en deux matchs ou deux semaines, nous devons être attentifs et aider le joueur. Le plus important, c’est le joueur. Cela dépend de son état. Il va nous donner beaucoup de qualité, mais petit à petit.