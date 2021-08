Koeman parle du marché des transferts, Ansu Fati et Kylian Mbappe avant le choc de Getafe

Ronald Koeman s’est entretenu avec des journalistes samedi avant le choc de la Liga entre Barcelone et Getafe au Camp Nou.

Le Néerlandais a discuté du marché des transferts, des progrès d’Ansu Fati, de la forme à domicile de son équipe et de la perspective que le Real Madrid signe Kylian Mbappe.

Voici les meilleurs morceaux :

Koeman sur la frustration du marché des transferts

Tout le monde veut le meilleur pour ce club et je peux comprendre que c’est parfois frustrant mais d’un autre côté il faut être réaliste. Économiquement le club ne peut pas rivaliser avec le PSG, City ou United. Aujourd’hui c’est comme ça et il faut l’accepter. Il faut travailler pour s’améliorer mais on change les choses. Nous avons besoin de temps pour tous ces jeunes. Une fois que nous avons récupéré les joueurs blessés, environ 6-7 partants, nous sommes excités et nous pensons que nous pouvons construire une bonne équipe.

Koeman sur Umtiti

Je ne pense pas qu’il soit bon de parler de noms individuels. Les clubs savent ce que je veux, quels joueurs je veux continuer, mais je respecte les joueurs qui ont des contrats avec notre équipe. Ils savent quels joueurs auront du mal à jouer à cause de la concurrence à certains postes. C’est vraiment dur pour eux et pour nous. Si nous récupérons tous nos joueurs blessés, nous aurons 31-32 joueurs dans notre équipe. Il est impossible de gérer une si grande équipe.

Koeman sur si Coutinho ou Manaj porteront le n ° 10

Je ne sais pas. C’est quelque chose du club.

Koeman sur la Ligue des champions

C’est un groupe fort et pour moi, affronter Benfica ce sera spécial, l’un des grands clubs du monde, ce sera formidable de les affronter. Nous avons joué contre le Dynamo la dernière fois et nous devrons être à 100% match par match mais avant tout nous devons jouer demain.

Koeman si c’est une autre saison de transition

Je ne suis pas en faveur de penser à ne pas gagner des choses. Je pense que nous sommes dans un club qui doit toujours faire preuve d’une mentalité de gagnant. Il faut être réaliste avec le moment du club, on ne peut pas se battre pour les meilleurs joueurs du monde. Nous savons que. Il nous manque le meilleur joueur du monde, mais nous devons nous améliorer en équipe. Nous aspirons au maximum, mais nous devons savoir et attendre comment nous allons en Liga.

Koeman sur la convocation d’Araujo et de l’Uruguay

Je sais qu’il y a des difficultés car en Amérique du Sud, ils jouent à des dates différentes. C’est fou d’avoir des calendriers différents, sachant les longs voyages que les joueurs doivent faire. Ce n’est pas dans l’intérêt des clubs, qui paient les joueurs. Je pense que nous devons être unis et parler de cette question.

Koeman sur Mbappe va au Real Madrid

Je ne suis pas inquiet, s’ils ont l’argent pour signer, ils peuvent le faire et c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Bien sûr, je le voudrais aussi dans mon équipe. Tout le monde essaie d’améliorer son équipe et si vous pouvez le faire en signant ce genre de joueurs, tant mieux.

Koeman sur Ansu Fati

Nous n’avons pas à nous précipiter. Je pense qu’Ansu a encore besoin de plus de temps pour concourir au meilleur niveau. Nous parlons d’un joueur qui a été blessé pendant 7-8 mois et vous ne pouvez pas récupérer votre meilleure forme en 2 semaines. Je ne veux pas dire de date. Il a besoin de plus de séances d’entraînement parce que nous voulons avoir Ansu pendant très, très longtemps et nous ne prendrons aucun risque.

Koeman sur Ilaix

Je n’aime pas parler d’Ilaix. J’ai donné mon avis et maintenant le joueur, ses agents et le club doivent décider. Nous savons qu’il y a des clubs intéressés mais ils devront payer ce que nous demandons.

Koeman sur Pjanic

Il ne reste que quelques jours pour donner des joueurs qui veulent jouer pour d’autres équipes. Pjanic fait partie de ces joueurs. Son attitude est très bonne et c’est pourquoi il est dans l’équipe. Je trouve irrespectueux de le laisser de côté et d’en invoquer seulement 20.

Koeman sur les prix de transfert

Pour moi, ces chiffres sont absurdes. Tout le monde a des problèmes, pour moi c’est fou de payer autant d’argent pour un joueur.

Koeman sur Collado

Il connaît sa situation. Il y a une grosse concurrence et il doit trouver une option pour jouer.