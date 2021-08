Koeman parle du repos de Pedri, comptant sur Coutinho et Ilaix Moriba devant l’Athletic

Ronald Koeman a parlé aux journalistes vendredi lors d’une conférence de presse assez intéressante du patron de Barcelone avant le voyage à San Mames.

Le Néerlandais a parlé de l’avenir de plusieurs joueurs, a fait part de ses réflexions sur la saga des contrats Ilaix Moriba et a également partagé quelques mises à jour sur la condition physique.

Voici les meilleurs morceaux :

Koeman sur Braithwaite

On connaît la situation du club. S’il y a un intérêt pour un joueur, on l’écoutera mais Martin se débrouille très bien pour nous. Il joue dans différentes positions au sommet. Il a montré l’autre jour qu’il est important pour l’équipe. J’aime travailler avec lui. Il est très discipliné. Il accepte son rôle de ne pas toujours jouer. Pour moi, je pense qu’il devrait rester.

Koeman sur Pedro

C’est vrai que nous avons le temps de réfléchir à ce qui est le mieux pour Pedri. Il jouera demain et il aura ensuite deux semaines de vacances pour ne pas entrer en novembre et décembre avec des problèmes physiques. J’ai parlé avec Luis Enrique et ils ont leurs décisions dont je ne peux pas parler. Nous lui avons donné deux semaines de vacances parce que c’est ce dont Pedri a besoin. Après tous les matchs qu’il a joués, les deux tournois, il a besoin d’au moins deux semaines de repos.

Koeman sur le n°10 de Messi

Le nombre est quelque chose à voir avec le club. Ce sont des décisions que prend le club, ce n’est pas à l’entraîneur donc mon avis n’est pas si important.

Koeman sur l’avenir de Mbappe

Je suis ici au Barça, ça ne m’intéresse pas vraiment. C’est un grand joueur et il doit choisir. S’il choisit de partir ou de rester, ce n’est pas mon problème.

Koeman sur Pjanic et Umtiti

Nous savons que nous n’avons pas trop de joueurs. Des joueurs comme Umtiti et Pjanic, c’est vraiment compliqué pour eux d’avoir des minutes.

Koeman sur Coutinho

Philippe est absent car je pense qu’il a besoin d’une autre semaine d’entraînement avec le groupe avant de pouvoir être appelé. Oui, j’ai choisi d’aller avec lui parce que c’est un grand joueur. C’est un joueur qui pourrait être important pour le Barça. Il a joué en début de saison mais il était blessé. Oui je compte sur lui cette saison.

Koeman sur Pique & Ter Stegen fitness

Ces rumeurs, cette alarme à propos de Piqué hier étaient un peu surprenantes. Il a eu quelques petits soucis à l’entraînement mais ce n’était pas vraiment n’importe quoi. Il est disponible pour jouer demain sans aucun problème. Et Ter Stegen, à part l’entraînement avec le groupe aujourd’hui, il a bien récupéré mais il doit s’entraîner davantage et nous verrons quand il sera prêt à jouer.

Koeman sur Ilaix Moriba

Je lui ai parlé il y a deux ou trois semaines, plus en tant que personne qu’en tant qu’entraîneur du Barça. Pour moi, sa situation est horrible. C’est un jeune joueur de 18 ans, il a eu la chance de jouer en équipe première la saison dernière, c’est l’avenir du club. Il est dans une situation où il ne joue pas, il n’est pas avec nous. Je sais ce que le club veut offrir à ce joueur. Mon conseil à tout joueur est que l’argent n’est pas la chose la plus importante. Le plus important est de jouer des matchs. C’est mon message pour lui. Le joueur et son équipe ont décidé différemment et j’en suis déçu. Je crois plus au football qu’aux contrats. À 18 ans, l’argent n’est pas si important.

Koeman se demande si le Barça vendra un gardien de but

Pour le moment je dirais non. Je comprends la situation avec Inaki. Je pense aussi que pour lui, c’est important qu’il joue mais je pense que nous avons besoin de trois gardiens. Je ne vais pas risquer d’en avoir que deux. J’en veux trois au plus haut niveau pour ne pas risquer d’avoir de problèmes.

Koeman sur Nico

Je compte toujours sur les jeunes joueurs comme Nico, Gavi, Demir, Balde, et ils continueront à s’entraîner avec nous. Ils doivent jouer des matchs s’ils ne jouent pas avec la première équipe. Je vois beaucoup d’avenir chez ces jeunes joueurs. S’il y a des options ou des possibilités, nous leur donnerons ces chances parce qu’elles sont l’avenir. Je suis très heureux d’avoir autant de jeunes joueurs qui s’entraînent avec l’équipe première. Je pense que c’est important pour nous.

Koeman sur Pedri Partie 2

Pedri ne jouera pas contre Getafe, le match est dans ses deux semaines de vacances, il doit continuer comme un joueur important pour nous car il est très efficace. Il peut jouer à divers postes au milieu de terrain et sur l’aile gauche. Nous avons besoin de joueurs comme lui parce que nous avons perdu Messi et nous devons trouver des buts d’autres joueurs.

Koeman sur Lenglet

Je suis très content d’avoir 5 ou 6 défenseurs centraux car c’est un poste important où il y a beaucoup de compétition et nous avons besoin de ces défenseurs centraux. Lenglet est notre seul pied gauche donc il a une place. Tout dépendra du niveau de l’équipe qui dépend des matchs. Cette semaine il n’y a qu’un match par semaine mais après la trêve internationale c’est tous les trois jours donc nous avons besoin de tous les joueurs.

Koeman sur l’athlétisme

Nous avons beaucoup d’expérience à jouer contre eux. La saison dernière, nous avons joué quatre fois. Avec le ballon, nous devons vraiment bien travailler, nous devons vraiment bien travailler le positionnement et être très rapides. Nous devons éviter le jeu physique, où nous n’avons pas les forces qu’ils ont. Ce sera un bon match parce qu’ils ne vous donnent aucune paix, ils viennent vous mettre la pression.