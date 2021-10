Koeman quitte Barcelone, plus inclusivité dans le football

Musa et Ryan commencent par discuter de Josh Cavallo d’Adélaïde United en tant que premier joueur ouvertement gay à jouer activement dans une ligue masculine de haut niveau, de l’amour et du soutien généralisés qu’il a reçus et de l’espoir d’être inclus dans le football à l’avenir (05:55) . Ensuite, vient la nouvelle pas particulièrement surprenante que Barcelone a relevé Ronald Koeman de ses fonctions de direction, après la défaite de mercredi face au nouveau promu Rayo Vallecano (13:19). Enfin, il y a un peu d’amour pour Gladbach, qui a éliminé le Bayern du DFB-Pokal avec une victoire historique de 5-0, ainsi qu’un résumé de certains autres résultats en milieu de semaine (31:55).

Hôte : Musa Okwonga et Ryan Hunn

Producteur : Ryan Hunn

Aide supplémentaire à la production : Isaiah Blakely

