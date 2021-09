Koeman ravage le flop de Barcelone après qu’une star évitée exige une confrontation

in

Le patron de Barcelone, Ronald Koeman, a réprimandé brutalement Miralem Pjanic après avoir déclenché une guerre des mots avec le Néerlandais.

Pjanic, 31 ans, est parti en prêt pour Besiktas en tant que Barcelone tenté de maîtriser leur masse salariale colossale. Le milieu de terrain n’avait déménagé au Camp Nou qu’en 2020 dans le cadre d’un contrat d’une valeur initiale de 60 millions d’euros.

Cependant, Pjanic n’a pas réussi à reproduire la forme qu’il a montrée en Serie A avec la Roma et la Juventus. En 30 matchs pour les Espagnols toutes compétitions confondues la saison dernière, Pjanic n’a pas réussi à inscrire un seul but ou une seule passe décisive.

Une sortie était donc inévitable, mais l’international bosniaque s’est beaucoup offusqué de la manière dont sa sortie a été gérée.

“Koeman m’a manqué de respect”, a récemment déclaré Pjanic au média espagnol Marca (via le Mirror). « Vous avez besoin de confiance, de dialogue et de choses à vous dire en face. Cela n’est jamais arrivé.

« C’est la première fois que quelque chose comme ça m’arrive. Je suis un joueur qui peut tout accepter mais j’aimerais qu’on m’explique.

« Je ne veux pas être traité comme si de rien n’était et j’ai encore 15 ans. J’aurais aimé qu’il me dise en face qu’il ne voulait pas de moi. Il ne vous parle pas et je ne le comprends pas.

Comme on pouvait s’y attendre, Koeman n’a pas apprécié ces commentaires. Et en réponse, l’ancien patron d’Everton a insisté sur le fait que Pjanic était simplement “en deçà” de ses collègues milieux de terrain dans de multiples aspects du jeu.

“Je pense qu’il y a une certaine frustration de la part du joueur et je le comprends”, a déclaré Koeman (via le Mirror).

“Cependant, en termes de façon dont nous jouons, nos idées avec et sans le ballon, il est en deçà des autres milieux de terrain.

“C’est ça. je lui souhaite le meilleur. Ça a été compliqué, mais on a essayé et on a vu qu’il y a d’autres joueurs qui sont meilleurs que lui.

Compte à rebours des meilleurs joueurs de Premier League par numéro de maillot (40-31): Grealish, Kane…

Koeman ne se laisse pas décourager par l’effondrement de Barcelone

Malgré les turbulences financières du club qui ont vu leur équipe se vider, Koeman reste inébranlable dans son désir de ramener Barcelone à la gloire. Et lorsqu’on lui a demandé s’il serait disposé à renouveler son contrat, le Néerlandais a semblé plus que disposé.

“Oui, bien sûr, je suis ouvert au renouvellement”, a-t-il déclaré à la publication espagnole Sport (via le Mirror). “Je suis très heureux de continuer en tant qu’entraîneur du Barça pendant de nombreuses années, malgré les moments difficiles au club aujourd’hui.

“Mais je pense que grâce à nos décisions, à notre entraîneur et à notre personnel technique, le Barça a de jeunes joueurs avec un avenir immédiat énorme et j’espère que dans trois, quatre ou cinq ans, je pourrai continuer à être leur entraîneur.”

Évoquant la crise financière qui a vu le départ de Lionel Messi et Antoine Griezmann, Koeman a ajouté : « J’ai toujours cru que j’avais le devoir d’aider le club où je suis, en cherchant des moyens d’améliorer l’équipe sans compromettre le bon de l’organisme.

“Bien sûr, ce qui se passe au Barca ces derniers temps est quelque chose de très spécial. Tout m’est arrivé !

LIRE LA SUITE: Paper Talk: Murtough prépare un superbe coup de janvier pour jumeler Ronaldo avec une autre superstar mondiale; Chelsea piste la star milanaise