Koeman réagit à la défaite de Barcelone en Ligue des champions contre Benfica

Ronald Koeman admet qu’il est dans une “situation délicate” en tant que patron de Barcelone après une autre nuit humiliante en Ligue des champions.

Les géants catalans ont affronté Benfica après une victoire en Liga contre Levante, mais ont été battus 3-0 et sont désormais en bas du groupe E.

Le résultat met une pression énorme sur Koeman et il a été, sans surprise, interrogé sur son avenir après le match.

« Je me sens soutenu par mes joueurs et leur attitude. Je ne sais pas pour le reste. Je ne connais pas le club », a-t-il déclaré.

«Je ne peux rien dire sur mon avenir parce que je ne sais pas comment le club pense dans ce sens. Je ne veux plus répondre à aucune question à ce sujet parce que ce n’est pas entre mes mains. On verra.

« Pour n’importe quel entraîneur, c’est difficile d’être au Barça si vous perdez deux matches de Ligue des champions, c’est une situation délicate.

Il faut essayer de changer les choses, donner du temps à l’équipe. Il y a des équipes physiquement plus fortes et ce que nous devons faire, c’est jouer à notre manière, avoir le ballon et créer des occasions, et nous l’avons fait, mais si vous ne marquez pas, vous ne gagnez pas.