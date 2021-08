Koeman rend son verdict sur le tirage au sort de Barcelone en Ligue des champions

L’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman a rendu son verdict sur les phases de groupes de la Ligue des champions après le tirage au sort de jeudi.

Les géants catalans affronteront le Bayern Munich, Benfica et le Dynamo Kiev dans le groupe E et devraient se qualifier pour les huitièmes de finale.

Koeman sait que ce sera difficile d’affronter le Bayern Munich et a également hâte d’affronter l’ancien club de Benfica.

« Je pense que c’est un groupe difficile. En parlant du Bayern Munich, une équipe vraiment forte, une équipe qui a gagné il y a deux ans, et le Barça a perdu ce jour-là, un gros résultat. Ils ont des joueurs de très bonne qualité, ils ont un nouvel entraîneur, Nagelsmann, c’est vraiment sympa de rivaliser avec eux. « Le deuxième est Benfica. Dans l’histoire, c’est comme l’un des plus grands clubs du monde. J’ai eu la chance d’avoir une saison comme entraîneur là-bas et c’est vraiment un grand club. J’ai vu leur dernier match contre le PSV en Hollande, un match nul qui est un bon résultat, c’est une équipe forte. « Dynamo Kiev, nous le savons parce que nous avons dû jouer la saison dernière contre eux. Ils ont de jeunes joueurs en développement, nous devons analyser ces équipes et voir à quoi nous pouvons nous attendre. » Origine | Télévision du Barça

Le Barca et le Bayern seront les favoris pour sortir du groupe, tandis que Benfica et le Dynamo Kiev espèrent provoquer la surprise.

Benfica a terminé troisième de la Primeira Liga la saison dernière et a réussi les qualifications, battant le Spartak Moscou et le PSV, pour se qualifier pour les phases de groupes. Le Dynamo Kiev est champion d’Ukraine et a affronté le Barca en phase de groupes la saison dernière, s’inclinant 2-1 au Camp Nou et 4-0 à Kiev.