Koeman se dit “soulagé” après que Laporta a confirmé son avenir à Barcelone

L’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman a envoyé un message après que son avenir au club a finalement été confirmé cette semaine.

Il y avait eu d’intenses spéculations sur le fait que le Néerlandais pourrait être éliminé après une seule saison en charge après une fin décevante de la campagne 2020-21.

Le Barça a levé la Copa del Rey sous Koeman mais a raté le doublé après de mauvais résultats contre Grenade et Levante en particulier.

Le président Joan Laporta a mis fin aux spéculations sur l’avenir de Koeman jeudi lorsqu’il a confirmé que le Néerlandais resterait.

Koeman se dit soulagé après quelques semaines « intenses » après la fin de la saison.

Il y aura encore beaucoup d’attentes sur Koeman la saison prochaine avec Laporta apportant des changements sur et en dehors du terrain cet été. On s’attendra à ce que le Néerlandais produise des résultats et des performances et subira sans aucun doute plus de pression s’il échoue sur l’un ou l’autre front.