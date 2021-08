« Koeman ? Très peu de choses me dérangent “

26/08/2021 à 14h23 CEST

Luis Enrique Martínez est apparu lors d’une conférence de presse à Las Rozas d’évaluer la liste des convoqués pour les prochains matches de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022. L’Espagne se mesure à Suède (2/9), Géorgie (5/9) et Kosovo (8/9) avec la nécessité d’obtenir de bons résultats pour atteindre la première place de groupe qui donne un accès direct à la Coupe du Monde. La crevaison lors de la journée d’ouverture face à la Grèce les oblige à remporter pratiquement tous les engagements et, surtout, à ne pas chuter jeudi prochain à Solna.

Comme prévu, Pedri n’est pas entré dans la liste des 24 joueurs par repos. Koeman avait annoncé publiquement les vacances à Tenerife, ce qui Luis Enrique n’a pas été pris comme une mesure de pression. “Très peu de choses me dérangent. Je comprends les positions, mais il doit être clair qu’elles ne m’affectent pas. Je suis ravi que des entraîneurs ou des joueurs m’appellent, mais ils n’affectent pas mon opinion. Je décide ce qui est le mieux pour les joueurs et l’équipe nationale. C’est ma décision.

Luis Enrique a expliqué que dans le cas des joueurs olympiques, il avait analysé chaque situation et que l’appel d’Eric était dû au fait que la saison dernière, il “jouait peu” avec Manchester City et le méta Unai car “il a déjà repris l’entraînement et est disponible”. Du reste, il a souligné qu'”il est préférable pour eux de se reposer et de regarder les taureaux de côté”.

Parmi les absences, Sergio Ramos est resté, blessé, et Lucho a souligné que “malheureusement, cela se passe comme la saison dernière. Depuis la dernière liste, il n’a pas pu participer à un seul match”. Les joueurs madrilènes ne seront pas non plus présents. À ce stade, l’entraîneur a préféré ne pas ajouter de carburant au feu. “Mes actions répondent mieux que mes paroles. Donner des explications ne ferait que compliquer“

Surprise avec Abel Ruiz

La principale surprise a été la présence d’Abel Ruiz. Luis Enrique a commenté l’ex du Barça que “Il a très bien fini au Sporting de Braga et la pré-saison a aussi bien commencé. Sa façon d’avancer, les chances de faire équipe, le but… on considère aussi qu’il a une trajectoire très marquée dans les catégories inférieures”.

Un autre retour exceptionnel a été celui d’iñigo Martínez, après avoir démissionné de l’Eurocup, et l’a félicité d’avoir été “très courageux de parler publiquement, non seulement respectable, mais fortement recommandé reconnais-le si tu ne peux pas te donner à 100 pour cent.”

Le nom de l’été, Kylian Mbappé, est également entré en scène et Lucho a répondu avec bonne humeur pour savoir si son incorporation à la Ligue espagnole était positive. “Peut-être que oui, ce n’est peut-être pas… Qu’importe ce qui m’intéresse, si (Mbappé) était espagnolJ’en serais ravi, mais peu importe à quel point Molina (directeur sportif) travaille dur, nous ne le ferons pas être espagnol. Nous avons une Ligue puissante, les grandes stars arrivent toujours très bien, mais nous devons renforcer la carrière et nous avons une Ligue passionnante, plus avec un public et qui peut vibrer”.

Lucho a aussi bien répondu à la question sur l’absence des joueurs andalous : “Je voulais aller à Tarifa… maintenant c’est presque mieux que je n’y aille pas de peur qu’on me traite d’anti-andalou…“.