Koeman veut que Barcelone garde Emerson Royal – rapport

Ronald Koeman aurait dit à Barcelone de garder Emerson au milieu des spéculations selon lesquelles le club pourrait tenter de tirer profit de l’international brésilien cet été.

Les géants catalans ont annoncé la semaine dernière qu’ils avaient finalisé la signature de l’arrière droit de 22 ans après deux saisons en prêt au Real Betis.

L’agent d’Emerson, Federico Pena, aurait rencontré Mateu Alemany et Rafa Yuste pour connaître leurs plans pour la nouvelle signature et on leur a dit qu’ils voulaient le garder, selon Diario Sport.

Le rapport ajoute que Koeman a demandé à Emerson de rester avec l’équipe et pense qu’il peut renforcer l’emplacement de l’arrière droit avec sa “force et sa puissance”.

Le Barça aurait payé 9 millions d’euros pour rendre la signature d’Emerson permanente, et il y avait eu des rumeurs selon lesquelles les problèmes financiers du club pourraient inciter le club à vendre pour lever des fonds.

Les clubs de Serie A Inter et AC Milan ont tous deux été liés à Emerson ainsi qu’au Paris Saint-Germain, mais il semble qu’il restera désormais au Camp Nou.

Emerson a clairement indiqué à quel point il voulait réussir au Barça. Il a déclaré dans une récente interview que c’était une décision de “rêve” et qu’il avait hâte de jouer pour les géants catalans.