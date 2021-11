Koffeetech Communications remporte le mandat numérique de Mayfair Housing

Cette collaboration de Mayfair Housing vise à atteindre sa position de société immobilière de premier plan à Mumbai.

La société de développement immobilier Mayfair Housing a nommé Koffeetech Communications comme agence numérique principale. Avec cela, l’agence de marketing numérique sera désormais responsable des tâches de communication numérique de Mayfair Housing, qui comprennent la planification, l’élaboration de stratégies, la gestion et l’exécution des communications numériques de la marque et sa présence sur tous les supports viables.

Cette collaboration de Mayfair Housing vise à atteindre sa position de société immobilière de premier plan à Mumbai. Dans le cadre du mandat, l’agence développera une communication et des stratégies pour répondre à la communication sur les réseaux sociaux, à l’optimisation des moteurs de recherche, ainsi qu’à la conception d’une stratégie de marketing numérique complète pour la marque et à l’amélioration du parcours numérique de Mayfair Housing. Cette association élargira stratégiquement la notoriété de Mayfair Housing et pénétrera la portée de Mayfair auprès de son public potentiel sur le marché micro et macro.

L’évolution de l’espace numérique post-pandémie en plusieurs volets a véritablement transformé les opérations commerciales, a déclaré Anupam Gupta, responsable marketing de Mayfair Housing. « Avec les préoccupations en matière de santé et de sécurité, il est maintenant devenu indispensable pour les entreprises d’opter pour la commercialisation virtuelle de leur entreprise. Le marketing numérique progresse à un rythme inimaginable, aidant les entreprises à créer une notoriété de marque et à constituer une vaste clientèle à un prix rentable pour augmenter considérablement le retour sur investissement, leur permettant ainsi de fidéliser plus de clients et d’améliorer l’image de marque de l’entreprise. L’équipe Koffeetech, étant une agence de marketing numérique à 360 degrés, doit atteindre ces objectifs pour nous, exactement ce que nous attendons de notre agence partenaire », a ajouté Gupta à propos de l’association avec l’agence numérique.

« Chez Koffeetech Communications, nous aiderons Mayfair Housing à construire et à atteindre l’objectif de développer son activité et de concevoir des stratégies axées sur les résultats pour la marque qui stimuleront et réaliseront les objectifs de la marque », a déclaré Jay Rathod, fondateur de Koffeetech Communications.

