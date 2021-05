Kofi Kingston dit qu’Omos va être “très, très spécial” et soutient Big E pour être le visage de la WWE

Kofi Kingston est de retour sur la scène principale des événements de la WWE et les fans l’ont accueilli à bras ouverts.

L’homme du New Day y est arrivé en 2019 sur la vague de KofiMania qui a pris d’assaut le monde de la lutte.

WWE

Kofi Kingston a remporté le championnat de la WWE à WrestleMania 35

Il a remporté son premier et jusqu’à présent seul titre de la WWE à WrestleMania 35, mais le perdrait en sept secondes face à Brock Lesnar lors des débuts de SmackDown sur FOX six mois plus tard.

Maintenant, Kingston affrontera Drew McIntyre pour un tir contre le champion actuel de la WWE Bobby Lashely à RAW la semaine prochaine.

talkSPORT a rencontré le joueur de 39 ans pour discuter de son retour sur la scène de l’événement principal et bien plus encore.

En revenant à la photo du titre de la WWE…

« Oui, ça faisait du bien. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais quelqu’un comme Bobby Lashley a tellement fait. Une histoire très similaire à la mienne en ce qui concerne son pèlerinage au championnat de la WWE.

« Il grince depuis très, très longtemps. C’est dommage qu’il ait fait équipe avec le vilain MVP en cours de route, mais c’est ce que c’est.

WWE

La victoire de Kofi Kingston au championnat de la WWE à WrestleMania était attendue depuis longtemps

«Je suis allé là-bas la semaine dernière pour faire une déclaration, moi et Bobby l’avons démoli et j’ai pu obtenir une épingle sur le champion de la WWE. Sans oublier que personne n’a épinglé Bobby Lashley depuis qu’il est devenu champion de la WWE à part moi !

«On ne sait jamais ce qui va se passer. Je ne pense pas que quiconque s’attendait à ce que je relève le défi, alors maintenant nous verrons où cela va. “

Sur la course en solo de Big E jusqu’à présent…

«Big E a tous les outils pour être au sommet de cette industrie et le visage de cette entreprise et sa course en solo sur SmackDown jusqu’à présent l’a prouvé 10 fois.

«Beaucoup de gens voulaient voir Big E faire son propre truc depuis un certain temps et ils obtiennent ce qu’ils veulent en ce moment et il livre de la manière dont lui seul le peut. Quand je le vois là-bas faire de grandes choses à chaque fois qu’il est là-bas, je ne peux m’empêcher de sourire parce qu’il le mérite.

« Nous verrons avec ce qui se passe avec Money in the Bank. Lui et Apollon [Crews], droite? Apollo va très bien et a vraiment commencé à se retrouver avec le commandant Azeez.

Big E et Kofi Kingston avaient marqué pendant que Xavier Woods se remettait d’une blessure à Achille, mais maintenant Big E organise des matchs en simple

«C’est vraiment la raison d’être de cette industrie, les gens trouvent leurs personnages afin qu’ils puissent exécuter et livrer. Apollo fait tellement de choses incroyablement acrobatiques sur le ring et il n’y a aucune chance qu’il ne soit pas présenté.

“Donc, le voir avec le championnat intercontinental – je ne voulais pas le voir battre Big E pour ça – mais en même temps, je suis heureux de voir quelqu’un qui a travaillé très dur et qui a finalement accroché dans le jeu obtenir leur dû.

On Big E affrontera potentiellement Roman Reigns et New Day face aux Usos à WrestleMania…

« Mec, ce serait incroyable ! Mais encore une fois, je ne suis pas du genre à compter les poulets avant qu’ils n’éclosent. Je ne sais même pas ce qui se passe dans l’émission aujourd’hui ! [laughs].

«Mais, ce serait incroyable. Les Usos doivent cependant être sur la même longueur d’onde. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe là-bas avec ces deux-là, Roman et toute cette affaire. Ils doivent trouver des solutions s’ils veulent nous affronter.

« Nous sommes toujours une unité ! E est sur SmackDown et nous sommes sur RAW, mais alors quoi! Vous savez ce que nous sommes. Nous sommes toujours très soudés, peu importe ce que les conducteurs de wedge essaient de faire. Nous diversifions simplement notre stock.

En aidant Omos à WrestleMania 37…

“C’était super. Honnêtement, c’est l’une de mes choses préférées dans l’entreprise de pouvoir donner aux jeunes talents. Omos va être quelque chose de spécial. Il est déjà quelque chose de très, très spécial.

«Il a une capacité surprenante de sagesse au-delà de son âge à absorber les connaissances. Pour avoir un moment WrestleMania si tôt dans sa carrière, très peu de gens peuvent le faire.

«Combien de personnes peuvent dire qu’elles ont fait leurs débuts à WrestleMania et qu’elles ont remporté un titre ? C’est une chose incroyable.

Kofi Kingston était ravi d’avoir pu aider Omos à prendre un bon départ à la WWE

“Vous vous placez la barre très haut et vous devez travailler pour dépasser cela, mais j’étais vraiment, vraiment heureux qu’il ait ce moment parce que comme je l’ai dit, il va être très spécial en termes de grands hommes et géants de notre industrie.

«Gardez un œil sur Omos. Sans oublier AJ [Styles] devenir un champion du Grand Chelem, c’était plutôt cool d’en faire partie aussi.

