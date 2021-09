Kofi Siriboe dit que le film noir de Netflix est enraciné dans la romance, pas dans le traumatisme

in

Étoile “Vraiment j’aime” Kofi Siriboé dit que sa nouvelle émission Netflix brise le moule … un drame romantique avec Black mène où l’histoire n’est pas enracinée dans un traumatisme ou un crime.

Kofi – mieux connu pour son rôle dans Ava Duvernay et Oprah Winfreyde la série télévisée “Queen Sugar” – dit qu’il a grandi avec des histoires d’amour comme “Love & Basketball” et “Brown Sugar”.

Néanmoins, il était frustré que la plupart des films de ce genre mettant en vedette des acteurs noirs ne fassent pas de la romance le fondement du film … probablement parce que les chefs de studio craignent que le public ne l’accepte pas.

Dans “Really Love”, Kofi joue un peintre prometteur nommé Isaiah Maxwell qui est arrêté dans son élan lorsqu’il rencontre Stevie … un étudiant en droit ambitieux joué par Yootha Wong-Loi-Sing. Et, ainsi commence une danse délicate entre la poursuite de l’amour ou le succès.

Le film est déjà acclamé par la critique. Et, bien sûr, le public adore regarder Kofi… à la fois pour son jeu d’acteur et son look incroyable.