Kohinoor Group nomme Raghu Iyer directeur des ventes résidentielles

Kohinoor Group a nommé Raghu Iyer au poste de directeur des ventes résidentielles. Dans son nouveau rôle, Iyer sera responsable de la gouvernance, de la réalisation et du maintien de la croissance et de la rentabilité, ainsi que de la création de marchés verticaux et d’entreprises ascendantes. Ses responsabilités comprennent également des stratégies de vente clés et des plans d’action pour la croissance du segment résidentiel.

Iyer rejoint l’entreprise en provenance de Godrej Properties Ltd. où il travaillait en tant que responsable des ventes verticales. Chez Godrej Properties, il a exécuté plus de 12 lancements et activations réussis au cours des cinq dernières années, a déclaré Kohinoor Group dans un communiqué.

Il possède également une expérience dans la gestion d’équipes avec une matrice de productivité élevée, un formateur de produits et un facteur de motivation des ventes avec une expérience de création de champions et de professionnels de l’immobilier complets avec un total de 15 ans d’expérience. Iyer est diplômé en génie mécanique de l’Université de Mumbai et détient un programme pour cadres en ventes et marketing de l’IIM Kolkata.

« La société (Kohinoor Group) dispose de tous les ingrédients nécessaires pour se développer et se développer dans le scénario de marché actuel, compte tenu de sa bonne volonté parmi les clients et de la vision de Sada Sukhi Raho. Je me réjouis à l’idée d’un long voyage réussi et fructueux », a déclaré Iyer.

Le groupe Kohinoor, basé à Pune, est engagé dans l’immobilier, le développement de parcs industriels, les logements étudiants et la technologie de la construction. Au cours des 37 dernières années, le groupe a prétendu développer et livrer 6,5 millions de pieds carrés à travers Pune, a-t-il affirmé dans un communiqué. Il prétend avoir plus de trois millions de pieds carrés d’espaces actuellement en développement. Elle a également des intérêts diversifiés dans d’autres secteurs verticaux comme la fabrication, la logistique et les services, a indiqué la société dans un communiqué.

