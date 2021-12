Kohler India lance la campagne « Pas seulement une salle de bain »

La campagne a été diffusée sur les principales plateformes numériques

Kohler India a lancé une nouvelle campagne, « Not Just a Bathroom », pour sa gamme de produits de style de vie intelligents. Dans le cadre de la campagne, trois films présentent Ming Mirror, Veil Smart Toilet et Kohler Steam-Douche. La campagne a été conceptualisée par l’agence AndAnd Brand Partners basée à Gurgaon et a été diffusée sur les principales plateformes numériques. Il a été réalisé par Abhijit Sudhakar et produit par Anupama Ahluwalia de Zig-Zag Films.

« Le brief était de montrer la fierté d’être propriétaire. Le plaisir consistait à explorer des moyens détournés de capturer cela sans faire une déclaration ennuyeuse et étalée », a déclaré Anand Suspi, co-fondateur d’AndAnd Brand Partners.

Les vidéos de la campagne amplifient l’impact des produits. L’une a deux amies et montre l’envie de l’une qui tombe sous le charme du miroir de l’autre. L’autre raconte une interaction entre un couple qui capture la possessivité de la femme à propos de ses toilettes spéciales. La troisième est une réunion vidéo au bureau qui se fait bombarder par vidéo par un enfant qui parle de la douche à vapeur.

« L’effort de Kohler est d’inspirer les gens à créer de belles salles de bains. Cette campagne utilise l’humour pour montrer le sentiment de fierté que les propriétaires éprouvent dans leur luxueuse salle de bain en kohler », a déclaré Salil Sadanandan, président de Kitchen and Bath Kohler Brand K&B, Asie du Sud, Moyen-Orient et ASS.

Fondée en 1873 et basée à Kohler, Wisconsin, KOHLER Co. est une société privée avec plus de 30 000 associés, selon un communiqué officiel. Avec plus de 50 sites de fabrication dans le monde, KOHLER fabrique des produits pour la cuisine et la salle de bain ; moteurs et systèmes d’alimentation; meubles, armoires et carreaux de premier ordre.

Lire aussi : 71% des marketeurs indiens s’attendent à ce que leurs budgets augmentent l’année prochaine : rapport

Lire aussi: CavinKare signe un accord de troisième arbitre avec une équipe de cricket indienne

Lire aussi : Sunfeast YiPPee d’ITC ! déploie une nouvelle campagne OOH à Delhi et à Kolkata

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.