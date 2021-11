Kojima Productions lance une nouvelle division média axée sur le cinéma, la télévision et la musique

Échouement de la mort développeur et PlayStation collaborateur, Kojima Productions, a lancé une nouvelle division à Los Angeles, en Californie, dédiée à la production de musique, de télévision et de films.

Le studio, que Kojima a initialement créé après avoir été inspiré par Media Molecule en tant que « petit studio de type intime », s’étendra aux États-Unis via une nouvelle division dirigée par Riley Russell, qui passe d’une carrière de près de trois décennies à PlayStation où, notamment, ils étaient employés en tant que directeur juridique et vice-président des affaires commerciales (merci, GamesIndustry.biz).

« La nouvelle division sera chargée de travailler avec des professionnels créatifs et talentueux de la télévision, de la musique et du cinéma, ainsi qu’avec l’industrie des jeux plus connue », a déclaré Russell au site.

« L’équipe a pour charte l’objectif d’étendre la portée et la notoriété des propriétés actuellement en développement chez Kojima Productions, et de les intégrer encore plus à notre culture populaire. Bien que nous soyons une organisation mondiale, le nouveau développement commercial L’équipe sera centrée à Los Angeles, en Californie. Nous sommes vraiment ravis et impatients de travailler avec les meilleurs talents du divertissement, dans toutes les industries du divertissement. «

Le directeur du développement commercial de Kojima Productions, Yoshiko Fukuda, a ajouté que la nouvelle division « amènera le studio dans encore plus de domaines qui présenteront nos récits créatifs au-delà des jeux vidéo » et « ouvrira des moyens pour nos fans de communiquer et de s’immerger dans ces espaces ».

Si vous aimez la folie des jeux vidéo à saveur de Kojima de Metal Gear Solid, Zone of the Enders et Death Stranding, alors, vous allez adorer la folie cinématographique que son studio commence à pomper dans l’éther lorsque ce nouveau studio se met correctement en marche. pieds.

En ce qui concerne l’avenir de l’entreprise dans son ensemble, le légendaire directeur artistique Yoji Shinkawa a révélé (en mars) que nous n’aurons peut-être pas à attendre longtemps pour voir ce que Kojima Productions fait. Nous savons que Kojima veut faire le jeu d’horreur le plus effrayant et que Kojima Productions travaille sur un nouveau projet depuis au moins 2020, mais les détails au-delà restent obscurs.