Kojima Productions ouvre une branche cinéma, télévision et musique

La société de jeux japonaise Kojima Productions a ouvert une toute nouvelle division axée sur la musique, la télévision et le cinéma.

Tel que rapporté par GamesIndustry.biz, cette entreprise sera basée à Los Angeles et dirigée par Riley Russell, vétéran de PlayStation depuis 28 ans. Il apportera la propriété intellectuelle du studio dans les secteurs du divertissement en dehors des jeux vidéo.

« La nouvelle division sera chargée de travailler avec des professionnels créatifs et talentueux de la télévision, de la musique et du cinéma, ainsi qu’avec l’industrie des jeux plus connue », a déclaré Russell.

« L’équipe a pour charte l’objectif d’étendre la portée et la notoriété des propriétés actuellement en développement chez Kojima Productions, et de les intégrer encore plus à notre culture populaire. Bien que nous soyons une organisation mondiale, le nouveau développement commercial L’équipe sera centrée à Los Angeles, en Californie. Nous sommes vraiment ravis et impatients de travailler avec les meilleurs talents du divertissement, dans toutes les industries du divertissement. «

Yoshiko Fukuda, directeur des développements commerciaux de Kojima Productions, a ajouté : » Trouver de nouvelles façons de divertir, d’engager et d’offrir de la valeur à nos fans est essentiel dans un monde de la narration en constante évolution et en constante évolution. Notre nouvelle division amènera le studio dans encore plus de domaines qui présentent nos récits créatifs au-delà des jeux vidéo et pour ouvrir des moyens à nos fans de communiquer et de s’immerger dans ces espaces. »

Le premier titre de Kojima Productions, Death Stranding, a été lancé en 2019 pour PlayStation 4. Il est arrivé sur PC l’année suivante et s’est vendu à ce jour à plus de cinq millions d’exemplaires.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72668/kojima-productions-opens-film-tv-and-music-arm/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));