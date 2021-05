Koke, 500 matchs et un rêve: la Liga

13/05/2021 à 9h47 CEST

le Sportif, de la finale à la finale pour le titre de la ligue, il a battu la Real Sociedad 2-1 pour éloigner quatre points de la Barcelone et cinq à Real Madrid (avec un jeu en moins). Et son capitaine Jorge ‘Koke‘ RésurrectionMatch par match, il a atteint 500 en tant que footballeur dans la première équipe de rojiblanca.

352 matches de championnat, 39 en Copa del Rey, 73 en Ligue des champions, 29 en Ligue Europa, deux en Super Coupe d’Europe et 5 en Super Coupe d’Espagne honorent une carrière marquée par sept titres, tous issus de la ‘ C’était Simeone ‘(deux ligues européennes, deux super coupes d’Europe, une ligue, une coupe et une super coupe d’Espagne), et cela pourrait être huit si l’Atlético finissait par remporter cette ligue.

“OU ALORSfier de tous, cela fait de nombreuses années, de nombreuses saisons, beaucoup d’efforts. J’espère qu’il y en aura beaucoup plus, mais je ne pense pas individuellement, mais collectivement, j’espère que nous pourrons remporter ce titre », a déclaré le capitaine de rojiblanco, toujours haletant d’effort, à Movistar LaLiga dès la fin du match de Wanda Metropolitano.

Il n’a qu’un mythe rouge et blanc devant lui: le Badajoz Adelardo Rodriguez, qui a ajouté 553 matches en 17 saisons et remporté dix titres (une Coupe Intercontinentale, une Recopa, trois Ligues et cinq Coupes). Koke a ajouté ses 500 en douze campagnes, le résultat d’une ère de football avec plus de matches européens.

Rares sont ceux qui pourraient anticiper un avenir aussi radieux quand un jeune de 17 ans, Jorge Résurrection Merodio (Madrid, 1992) a fait ses débuts avec le premier maillot rouge et blanc en septembre 2009 de la main d’Abel Resino. Il l’a fait dans un cadre huppé, le Camp Nou pour jouer les 20 dernières minutes d’une encombrante défaite (5-2), en remplacement du Brésilien Paulo Assunçao.

À ce moment-là, il combinait la première équipe avec la filiale de deuxième division “ B ”, ce qu’il a également fait la saison suivante, malgré 17 matchs de championnat et deux matches de Coupe, et lors de la campagne 2011-12, il était déjà complet. membre de la première équipe.

Dans la seconde moitié de cette saison, il a rencontré l’entraîneur qui a changé son destin: l’Argentin Diego Pablo Simeone, qui est arrivé au milieu de cette saison. Il est le seul footballeur de l’effectif actuel à avoir participé à la finale du premier titre de l’ère argentine: la Ligue Europa 2012 s’est imposée face à l’Athletic (3-0), dans laquelle il est entré dans les dernières minutes pour le Brésilien Diego Ribas.

Après cette campagne, Málaga a regardé sa progression, lui offrant des minutes. Intercédé Simeone: “J’ai parlé avec lui, je n’avais aucun moyen de lui montrer que ce serait important car il venait d’arriver, mais j’étais sûr que ce le serait. Son talent, son dévouement et sa passion l’ont amené à être la clé ici et dans l’équipe nationale », a-t-il rappelé des années puis l’entraîneur argentin.

Le temps a donné raison à l’entraîneur, car Koke est devenu le mot d’ordre de l’équipe qui a remporté une Coupe du Roi au Santiago Bernabéu l’année suivante – sur le terrain de qui, celui de l’éternel rival, il a répandu et embrassé un drapeau rouge et blanc – et dans lequel il était champion de la ligue et finaliste de la Ligue des champions un an plus tard.

Initialement situé à l’intérieur sur l’aile droite ou gauche en fonction des besoins de l’équipe, au fil des saisons, Koke concentrait sa position comme les pivots préférés par Simeone, Quoi Gabi Fernandez, Rodrigo Hernandez ou alors Thomas Partey.

Jusqu’à cette saison, le Vallecano a fini par jouer comme la seule référence au centre du terrain de l’équipe rojiblanco, couverte dans les intérieurs par Marcos Llorente et le Français Thomas Lemar, ou à défaut comme ce soir Saúl Ñíguez.

Il l’a fait ce mercredi, clé de voûte du schéma 4-5-1 avec lequel l’Atlético, monté sur une pression avancée et suffocante, a débordé le Real, ce qui a eu sa conséquence dans le 2-0 obtenu par les buts du Belge. Yannick Carrasco à la 16e minute et l’Argentin Ángel Correa à la 28e minute, bien qu’il ait fini par souffrir à la fin, en raison du but d’Igor Zubeldia à la 83e minute.

Menant la pression sur le milieu de terrain rival, criant à ses coéquipiers, volant, agissant en tant que partenaire privilégié pour tout début de jeu, le capitaine a signé une partie de 500 gâchis physiques et émotionnels. Il atteint la fin de la saison à son meilleur, comme il l’a démontré au Camp Nou contre Barcelone (0-0), une autre des «finales» pour le titre que l’Atlético dispute.

500 matchs qui seront 502 s’il n’y a pas de revers dans les deux duels restants de la saison, et bien plus encore car un footballeur de 29 ans devrait avoir de nombreuses saisons à venir. Plus encore si, comme c’est le cas avec Koke, son rêve est de se retirer du rojiblanco.

“Je suis athlétique depuis que je suis petit, je veux continuer dans le club et j’espère pouvoir prendre ma retraite ici”, a déclaré Koke en 2017, quand il a renouvelé jusqu’en 2024. Ensuite, il a voulu être premier capitaine, mais depuis longtemps depuis le bracelet a été en son pouvoir chaque fois qu’il est dans l’herbe. Son avenir peut marquer une époque et laisser le record d’Adelardo loin derrière. Le capitaine arrive à 500 et veut sa deuxième ligue.