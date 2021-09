Koke évite de se prononcer sur Griezmann

01/09/2021

Le à 20:27 CEST

Koke Resurrección était le footballeur qui accompagnait Luis Enrique lors d’une conférence de presse à l’approche du match contre la Suède. Quelques heures après la fermeture du marché estival, le footballeur de l’Atlético a dû répondre à plusieurs questions sur les derniers mouvements. Il préférait avancer sur la pointe des pieds à travers tous les problèmes.

En fait, il n’était même pas attentif aux accords qui atteignaient la limite, comme le retour de Griezmann à l’Atlético : « Je jouais à Play avec des amis. A midi et un petit peu j’ai coupé et je suis allé dormir & rdquor;, a-t-il assuré avant d’ajouter que “toutes ces chansons ne dépendent pas de moi, elles appartiennent aux clubs. Vous ne pouvez faire ni dans un sens ni dans l’autre, alors j’étais calme et tout ce qui devait arriver arriverait et c’est tout & rdquor ;. C’est pourquoi il a préféré ne pas commenter le transfert d’Antoine : « Nous allons parler de l’équipe nationale, qui est ce qui compte le plus pour moi et qui est en jeu & rdquor;.

Quelque chose d’autre s’est étendu sur le départ de Saúl et les mots durs du joueur à Simeone après son départ de l’Atlético : « Je n’ai pas vu les critiques, je sais seulement que l’un de nous est parti, un autre Atlético, une équipe de jeunes qui a tout donné en le club & rdquor ;. Bien sûr, il comprend que « la meilleure chose était de prendre l’air, de prendre du temps & mldr; Il est prêté et j’espère qu’il reviendra & rdquor ;.

Et c’est que Koke se concentre sur l’équipe nationale : « Depuis lundi, nous ne pensons qu’à un match super important, nous n’avons qu’à y penser. Il y a le bruit du club, et plus moi que je ne suis le premier capitaine, mais je suis concentré sur la sélection, sur l’amélioration par rapport à l’Eurocup et rien d’autre & rdquor ;.

En ce sens, il a parlé de l’absence de Pedri : « Il a beaucoup joué à l’âge de 18 ans et il doit aussi se reposer. On joue quelque chose de très important comme une Coupe du Monde et il n’y en a pas plusieurs d’Eurocup, mais il faut que ça avance & rdquor ;.