Koke le rend à Van der Vaart

22/06/2021 à 9h10 CEST

Van der Vaart était à l’aise lundi dernier avec ses déclarations dures sur l’équipe espagnole : “L’Espagne est horrible, horrible. J’espère que nous jouerons contre eux. Ils n’ont rien dans cette équipe. Tout ce qu’ils font c’est le passer d’un côté à l’autre, ils n’ont même pas de joueur qui sache donner une passe définitive.”

Eh bien, ces mots ont imprégné le vestiaire de La Roja, et Koke, interrogé à ce sujet dans ‘El Partidazo’ de Cope, l’a rendu: “Je l’ai beaucoup vu jouer, surtout lors de la finale de la Coupe du monde contre l’Espagne. . Nous avons ici à la Fédération une photo avec le but d’Iniesta à côté de lui…“, a déclaré le rojiblanco, qui voulait rappeler que Van der Vaart est le footballeur qui essaie de couvrir le but du manchego qui a donné le titre de champion du monde à l’Espagne.

“Il veut sa minute de gloire et il l’a« Bien qu’au début il ait essayé de ne pas mettre de l’huile sur le feu : « eh bien, je respecte les opinions des gens… », puis il n’a pas pu se contenir et a poursuivi.

Une motivation

Ses déclarations ont été une motivation pour le groupe : “On va garder ces mots pour nous motiver un peu plus. Nous les garderons en mémoire au cas où nous jouerions contre les Pays-Bas. Qu’ensuite on joue contre eux et qu’on perde, c’est le football, tout peut arriver. Nous avons récemment joué un match amical contre eux et avons fait match nul. »

Koke a fini par montrer sa poitrine, par catégorie et par ce qu’ils ont fait dans le monde du football : “Ce n’est pas que nous sommes boiteux maintenant et ne savons pas jouer au football. Nous sommes des joueurs très importants, qui ont joué dans des équipes importantes et ont gagné des choses très importantes. Justement ici, nous avons Busquets qui a remporté une finale de Coupe du monde contre les Pays-Bas “.