Kokrak décroche son troisième titre à Houston, deuxième de 2021

Jason Kokrak, champion à Houston

Tournée de la PGA

L’Américain Jason Kokrak atteint ce dimanche son troisième titre sur le PGA Tour -deuxième de 2021- en remportant le Open de Houston, dans lequel il a terminé avec 270 coups sûrs au total (10 sous la normale).

Il a terminé premier avec une marge de deux sur ses compatriotes Kevin Tway et Scottie Scheffler et trois sur l’aussi américain Kramer hichok.

Kokrak, né il y a 36 ans à North Bay, Ontario (Canada), joint ce titre à ceux obtenus l’an dernier en Coupe Cj – dans laquelle il a fait ses débuts après neuf ans sur le circuit et 233 tournois joués – et à la fin de en mai dernier au Charles Schwab Challenge.

Un dernier tour de 65 impacts (-5) avec six birdies et un seul bogey lui a permis de revenir de la sixième place et de remporter la troisième victoire de sa carrière.

Classement final (par 70)

1. Jason Kokrak (États-Unis) 270 (68-71-66-65)

2. Kevin Tway (États-Unis) 272 (67-64-73-68)

2. Scottie Scheffler (États-Unis) 272 (72-62-69-69)

4. Kramer Hickok (États-Unis) 273 (67-67-70-69)

5. Joel Dahmen (États-Unis) 274 (70-69-70-65)

5. Martin Formateur (États-Unis) 274 (65-65-74-70)

7. Robert Streb (États-Unis) 275 (68-71-71-65)

7. Sam Burns (États-Unis) 275 (70-67-71-67)

7. Cameron Tringale (États-Unis) 275 (69-70-68-68)

7. Russell Henley (États-Unis) 275 (65-72-68-70)

