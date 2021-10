Kola Bokinni, star de ‘Ted Lasso’, détaille la croissance du personnage d’Isaac dans la saison 2 (exclusif)

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

La saison 2 de Ted Lasso – en streaming maintenant sur Apple TV + – présente un scénario remarquable du capitaine de l’AFC Richmond Isaac McAdoo et de sa croissance personnelle. Après avoir été vice-capitaine de la saison 1, Isaac est promu après la retraite de Roy Kent. PopCulture.com a récemment rencontré Kola Bokinni, qui joue Isaac dans Ted Lasso, et il a parlé de la croissance de son personnage au cours de la deuxième saison.

« Isaac est un personnage adorable, fort et gentil », a déclaré Bokinni à PopCulture. « Eh bien, maintenant j’y pense, ce sont toutes les qualités dont vous avez besoin pour être un leader. Donc, d’une manière ou d’une autre, ils ont pris la bonne décision. Je ne dis pas cela de manière partiale, je dis juste que … Je dis cela de manière partiale , » il admit. « Mais tu dois l’abandonner à mes adorables Brett Goldstein et Jason [Sudeikis] qui a écrit les beaux épisodes dans lesquels Isaac peut s’épanouir. »

Dans le cinquième épisode de la saison 2, Isaac a des problèmes à diriger l’équipe. Cela conduit à Roy [Goldstein] l’emmenant sur un terrain de football près de sa maison d’enfance pour jouer un match de ramassage. Isaac se souvient que le football est amusant et arrête de trop penser à tout. Plus tard dans la saison, on voit Isaac donner une coupe de cheveux à Sam Obisanya (Toheeb Jimoh) – un grand pas, étant donné qu’Isaac est un expert. Sam se faisait couper les cheveux pour se préparer à son rendez-vous à l’aveugle, qui s’est avéré être la propriétaire de l’AFC Richmond, Rebecca Welton (Hannah Waddingham).

« J’ai de l’expérience dans le salon de coiffure », a révélé Bokinni. « Je veux dire, tout le monde sait ce que c’est. C’est comme notre église, tu sais ce que je dis ? En tant qu’homme noir moi-même, tu sais ce que je dis ? Je vais chez le coiffeur et c’est comme une thérapie pour moi. Alors J’ai traité cette scène comme plus thérapeutique … alors Sam va en thérapie pour s’adapter pour qu’il puisse se confronter et je ne sais pas à quel genre de, j’utilise le mauvais mot ici, mais pour pouvoir ayez le courage d’aller à un blind date. »

Ted Lasso a été renouvelé pour la saison 3, ce qui amène à se demander quand sortira la nouvelle saison ? « Les rumeurs disent que ce sera en janvier », a déclaré Bokinni lorsqu’on lui a demandé quand ils commenceraient à tourner la troisième saison. « Essayer d’obtenir le même genre de sortie que nous avons eu pour la saison 2. »