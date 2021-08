Kolten Wong a pris le sac après avoir volé le deuxième but contre Yadier Molina

Les Little League World Series 2021 débuteront jeudi après-midi avec quatre matchs en direct de South Williamsport, en Pennsylvanie. Il y aura 16 équipes participantes cette année, toutes des États-Unis et le tournoi comportera une tranche de double élimination. Les équipes qui tombent lors de leur premier match auront toujours la possibilité d’accéder à la […] More