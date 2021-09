Kolten Wong rend Milwaukee fou avec un succès en séries éliminatoires

in

Quelle saison de les brasseurs, qui d’être l’un des mid-boards gris du National, est devenu l’une des équipes les plus spectaculaires et amusantes à regarder dans toutes les ligues majeures.

Et avec éliminatoires de la MLB juste au coin de la rue, dans les tribunes de Milwaukee, on respire déjà l’ambiance chargée et électrique des éliminatoires.

Ne nous croyez pas ?

Pa ‘montre ce hit de Wong de Kolten un joueur indispensable pour cette équipe et qu’avec le Mexicain Luis Urías sont devenus les plus agréables surprises au bâton en les brasseurs.

Cette ville est spéciale‼️ # ThisIsMyCrew pic.twitter.com/J83OdJUCvn – Milwaukee Brewers (@Brewers) 18 septembre 2021

D’ailleurs, les brasseurs ils ne sont plus qu’à 2 matchs de sceller leur place en séries éliminatoires et à 4 matchs d’assurer leur avance dans la division.

Alors placez vos paris que si les gens continuent à être impliqués avec leur équipe et leurs joueurs, nous ne voyons pas que quiconque voudra entrer dans ce stade.

Voici les playoffffffffffs !