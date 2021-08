Komaki double la production de deux et trois-roues électriques à Delhi-RCN pour répondre à la demande

Komaki a annoncé son intention d’augmenter la production de ses deux et trois roues électriques avec la demande croissante dans la capitale nationale. La société a vendu jusqu’à présent plus de 21 000 véhicules en 2021 à travers l’Inde. À l’approche de la saison des fêtes en Inde, Komaki dit qu’il ne ménage aucun effort pour satisfaire les demandes croissantes de ses véhicules électriques. La société compte actuellement plus de 300 concessionnaires à travers l’Inde et à l’avenir, avec des plans pour une nouvelle expansion, Komaki vise à porter ce nombre à plus de 500 dans les mois à venir. Avec les demandes croissantes dans la région de Delhi-NCR, l’installation de production dans la région a subi une énorme expansion pour assurer une livraison dédiée et plus rapide, a déclaré Konaki dans un communiqué de presse.

Avec sa toute nouvelle usine de production de taille colossale, Komaki augmentera la production des 4 500 unités actuelles par mois à 8 500 unités par mois, enregistrant ainsi un bond substantiel de 4 000 unités par mois. En outre, Komaki a également ouvert de nouvelles concessions dans les États du Rajasthan, du Maharashtra et du Karnataka. De plus, une autre usine de production massive est en phase de développement et servira les demandes croissantes de véhicules électriques dans les régions de Delhi-NCR, confirme la marque.

Komaki dit qu’il est très fier d’être un partisan d’une Inde plus verte et de s’en tenir simultanément à son identité axée sur le client. Gunjan Malhotra, directeur de la division des véhicules électriques de Komaki, déclare que tous ces efforts ciblés visent à s’assurer que l’entreprise est en mesure de répondre aux attentes de la population indienne, en particulier pendant la joyeuse période des festivals. Elle ajoute également que Komaki s’est engagé à poursuivre ce partenariat de longue date avec ses chers clients et par ce biais, privilégier un mode de commutation durable en Inde.

