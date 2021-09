Komodo achève la première collecte de fonds peer to peer non-AMM de l’industrie

Komodo a réalisé la première collecte de fonds cross-chain peer-to-peer non-AMM avec le fournisseur d’infrastructure de tokenisation Tokel. Komodo est à l’origine d’AtomicDEX, un produit qui permet d’échanger et de transférer des actifs entre portefeuilles en toute sécurité, instantanément et sans nécessiter d’AMM, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Cette réalisation favorisera le développement de mécanismes plus solides qui amélioreront la sécurité de l’infrastructure DeFi.

Une solution aux hacks AMM

La collecte de fonds a utilisé une approche unique qui permet d’accéder aux jetons sans utiliser de teneurs de marché automatisés (AMM). Cela se produit dans le contexte des attaques de collecte de fonds en cours de DeFi. Uranium Finance et Meerkat, tous deux AMM, ont perdu respectivement 50 millions de dollars et 31 millions de dollars lors d’attaques. La collecte de fonds de Komodo a utilisé un carnet de commandes peer-to-peer décentralisé. L’approche permet également de réduire les frais car ce modèle de liquidité garantit que lors d’un IDO, un investisseur peut verrouiller un taux de change spécifique sans avoir à se soucier du glissement.

Le directeur technique de Komodo, Kadan Stadelmann, a commenté :

« La mission de Komodo est de connecter toutes les blockchains entre elles. En faisant cela, nous voulons fournir une plate-forme sécurisée qui permet un échange instantané et sécurisé. Nous sommes ravis que Tokel devienne la dernière pièce de la liste d’AtomicDEX et la première à utiliser AtomicDEX pour lancer un IDO. Cela marque une étape importante pour l’expansion de notre technologie, car nous offrons désormais une option plug-and-play parfaite pour un tirage équitable des pièces. Je suis sûr que de nombreux autres projets suivront les traces de Tokel.’

Selon Nutella Licka, développeur principal de Tokel :

« Komodo offre une solution parfaite, à la fois pour lancer une blockchain autonome avec sa propre devise native et pour l’intégrer dans un DEX interprotocole. Les frais de négociation en chaîne pour la paire de négociation KMD / TKL sont inférieurs à une fraction d’un centime, ce qui est un avantage considérable par rapport à l’exécution d’un IDO sur ERC-20 DEX. Les utilisateurs participant à l’IDO n’ont pas à interagir avec un contrat intelligent lors de la négociation, ce mécanisme de collecte de fonds est donc beaucoup plus sécurisé que ce que proposent les DEX basés sur AMM. Un autre avantage crucial est qu’AtomicDEX fournit un portefeuille non dépositaire intégré et sécurisé permettant aux utilisateurs de stocker leurs pièces TKL.

Grâce au nouveau mécanisme, près de 1 000 000 $ ont été investis dans Tokel, un projet spécifiquement axé sur la création d’une infrastructure NFT pour l’écosystème de Komodo.

