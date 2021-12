Kompany dénonce les insultes racistes des fans de Brujas

22/12/2021 à 19:23 CET

L’entraîneur de la Anderlecht, Vincent Kompany s’est plaint que a été la cible d’insultes racistes lors du match contre Bruges. Le Belge a condamné l’épisode qui a touché à la fois l’entraîneur lui-même et ses joueurs et le reste du staff technique.

L’ex de Manchester City a affirmé que il a quitté le jeu avec de très mauvais sentiments et a rapporté ce qui s’est passé: « Tout au long du match, le staff technique et moi avons été insultés. Des insultes racistes qui étaient également dirigées contre des joueurs. La journée s’est mal terminée. Je rencontrerai le comité et les personnes qui sont importantes pour moi. Nous ne devons pas revivre ce que nous avons vécu ici. »

Plus tard, par une déclaration officielle, Les sorcières ont condamné ce qui s’est passé et ont assuré que des mesures seraient prises contre ce qui s’était passé: « Après les événements, nous vous annonçons qu’avec les autorités, nous prendrons les mesures nécessaires pour identifier les responsables et imposer une interdiction des stades. Ces quelques-uns ne sont pas représentatifs des valeurs et standards de notre club et ils n’ont pas de place. »

VIncent Kompany est arrivé à Anderlecht après un passage réussi de 11 ans en tant que joueur à Manchester City. Le Belge est revenu dans son pays natal la saison dernière pour se consacrer à son rôle d’entraîneur. En ce moment, son Anderlecht marche à la cinquième place du championnat belge.

| 𝐓𝐎 𝐑𝐀𝐂𝐈𝐒𝐌. 🙅‍ & mâle; ️❌ #CLUAND pic.twitter.com/EqeO8D5zYE – Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) 19 décembre 2021