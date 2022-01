Konami célèbre le 35e anniversaire de Castlevania avec… NFT

Le NFT réel n’a pas le mot « échantillon » dessus. Image :

Alors que le 35e anniversaire de Castlevania était en 2021, Konami, semble-t-il, est enthousiasmé par les NFT cette année. Donc, pour marquer le jalon, il met aux enchères certains NFT Castlevania.

Cela ne devrait pas être une surprise si vous passez du temps sur le site Web fascinant des relations avec les investisseurs de Konami. À ce sujet, le président de Konami Holdings Corporation, Kimihiko Higashio, déclare ce qui suit :

De plus, avec l’évolution des technologies telles que l’IA, la 5G et les NFT (jetons non fongibles), ainsi que la reconnaissance croissante de l’esport en tant qu’événement sportif, nous nous attendons à ce que le marché soit revitalisé par de nouvelles façons inventives de profiter des jeux.