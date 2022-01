Konami célèbre le 35e anniversaire de Castlevania avec une vente aux enchères NFT

Image : Konami

Cette année, Konami Castlevania La série a 35 ans, ce qui pourrait vous donner l’espoir que le vétéran japonais envisage de sortir un nouveau jeu ou une collection spéciale de titres passés. Cependant, nous sommes tristes d’annoncer que – pour l’instant du moins – les célébrations de Konami consistent en une vente aux enchères d’œuvres d’art NFT relatives à la série.

La « collection KONAMI MEMORIAL NFT » https://www.nintendolife.com/features « 14 œuvres d’art uniques de la série Castlevania » composées de « scènes de jeu, de musique de fond (BGM) et de nouveaux visuels tirés de l’histoire de la série ». ‘

La collection sera mise aux enchères dans le monde entier sur OpenSea (une plate-forme de négociation NFT populaire) aux heures suivantes :

(Est des États-Unis) 12 janv. 17:00 – 14 janv. 21:00 EST (Ouest des USA) 12 janv. 14:00 – 14 janv. 18:00 PST (Royaume-Uni) 12 janv. 22:00 – 15 janv. 02 :00 GMT (Japon) 13 janvier 07h00 – 15 janvier 11h00 JST

Vous pouvez consulter plus d’informations sur les œuvres individuelles sur le site officiel.

Image : Konami

Alors, qu’est-ce que votre achat vous rapporte ? Eh bien, pas grand-chose, pour être honnête. Vous « possédez » le NFT, bien sûr, mais ils ne sont pas particulièrement uniques – ce sont toutes des scènes et des sons tirés des jeux, plutôt que du contenu totalement unique créé spécialement pour cette vente aux enchères.

« Vous aurez le droit d’avoir le surnom de votre choix répertorié en tant que premier acheteur du NFT sur notre site Web », a déclaré Konami. Cependant, la période pendant laquelle votre nom sera en ligne s’étend de la mi-février 2022 au 31 décembre 2022, il ne s’agit donc pas d’un accord permanent (bien que Konami dise que la période pourrait être prolongée).

Si cela n’était pas assez décourageant, il semblerait que Konami – comme Square Enix, Sega, Ubisoft et EA – ait de grands projets pour les NFT, et ce n’est que le début :

KONAMI MEMORIAL NFT est une nouvelle initiative de partage de contenu apprécié des joueurs du monde entier depuis de nombreuses années. En tant que premier projet de l’entreprise dans ce domaine et avec les NFT et la technologie blockchain à ses balbutiements, KONAMI continuera d’explorer de nouveaux développements et d’écouter les commentaires des joueurs à la suite de cette première collection.