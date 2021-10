Konami Competition charge les développeurs indépendants de faire revivre son IP classique

in

Image : Konami

Konami organise actuellement un concours de jeux indépendants japonais (en coopération avec Shueisha Game Creators Camp), demandant aux développeurs de petites équipes de créer des jeux d’action et de tir basés sur son IP classique.

Le gagnant gagne 2 millions de yens (environ 18 000 USD) et aura la possibilité de commercialiser son jeu – Konami investissant jusqu’à 30 millions de yens (environ 270 000 USD) dans des fonds de développement et fournissant un support complet pour le produit. Cela comprend la supervision, les conseils de production, l’aide à la localisation, la promotion et l’équipement.

200万円!🏆

KONAMIアクション&シューティングゲームコンテスト 募集開始!!🎮 80タイトルのKONAMIゲームソフトを題材に斬新なゲームアイデアをお待ちしています🔥

詳しくはコンテストページへ!#コナミ #ASGコンテスト #gamedev #ゲーム制作 https://t.co/Peec4yRfS0 pic.twitter.com/o0O8zqjOrA — 集英社ゲームクリエイターズCAMP (@camp_creators) 30 septembre 2021

Konami a répertorié plus de 80 jeux différents pour lesquels les créateurs peuvent réimaginer, refaire ou créer des suites. Certains des titres mentionnés incluent abeille jumelle, Gradius et des séries comme Goemon.

Plus tôt cette semaine, une rumeur circulant suggérait que Konami était intéressé par le retour d’une IP plus ancienne telle que Castlevania, Engrenage en métal solide et Silent Hill. Certains d’entre eux pourraient être avec l’aide de studios tiers. Si vous pouviez créer un jeu d’action ou de tir basé sur une IP classique de Konami, quel serait-il ? Partagez vos propres idées dans les commentaires.