Konami enregistre Metal Gear Rising et Castlevania au Japon | Jeux

Konami a enregistré deux nouvelles marques, Metal Gear Rising et Castlevania, au milieu de rumeurs sur la renaissance des deux sagas, l’oubli dans les limbes …

Metal Gear et CastlevaniaDeux des propriétés les plus juteuses de Konami, ils sont dans les limbes depuis longtemps, sans nouveaux versements et, plus surprenant, sans simple remasterisation de leurs jeux. Les dernières versions majeures des deux séries de la génération précédente (PS3 et Xbox 360) ne sont même pas parvenus sur PS4 et Xbox One.

Mais cela pourrait changer. En plus des rumeurs de plus en plus nombreuses sur Konami relançant les sagas (en particulier Metal Gear), nous avons maintenant des informations, via Gematsu, que Konami a déposé de nouvelles marques au Japon: “Akumajou Dracula” (le nom de Castlevania au Japon) et “Metal Gear En hausse”. Les deux ont été téléchargés le 6 avril et ont été publiés aujourd’hui.

Cela pourrait simplement signifier que Konami souhaite renouveler ses licences, bien que, comme nous l’avons dit, plusieurs sources affirment que Konami cherche à ressusciter les deux séries, et pour cela, il aurait sous-traité à plusieurs studios. Et selon un initié, la saga Metal Gear Solid cherche à performer divers remakes, remasters ou compilations.

Metal Gear Rising: Revengeance était un spin-off d’action développé par Platinum Games et sorti sur PS3, Xbox 360 et PC en 2013. Ce serait un choix curieux pour dire le moins de ramener Metal Gear sur le devant de la scène, sans aucun doute , bien qu’un remasteriserait sûrement les fans de ce jeu culte très heureux.

Le dernier jeu Metal Gear Solid est sorti sur PS4 et Xbox One, MGS V The Phantom Pain en 2015, mais depuis lors, la saga est en liberté (à l’exception de l’expérience Metal Gear Survive qui n’a pas pris). Aucun autre Metal Gear Solid n’a été remasterisé sur PS4 et One (et Metal Gear Solid 4 reste exclusif à PS3).

Rappelons que le créateur de la saga, Hideo Kojima, a quitté Konami après son lancement, et fait désormais les choses tout seul (il semble qu’avec Microsoft).

Une chose similaire se produit avec Castlevania, disparu depuis Lords of Shadow 2 (2014), le dernier des Espagnols Mercury Steam, qui n’a pas pris autant de place que les précédents.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.