Konami rebaptise Pro Evolution Soccer en eFootball gratuit

La société de jeux japonaise Konami a changé la marque de sa franchise de longue date Pro Evolution Soccer en eFootball.

La société lance eFootball cette année en tant que titre gratuit téléchargeable qu’elle entend développer au fil du temps. En conséquence, Konami s’éloigne de ses sorties annuelles.

La société a renommé Pro Evolution Soccer en eFootball PES en 2019. Ce nouveau titre eFootball est créé par les mêmes personnes qui ont construit Pro Evolution Soccer au fil des ans et arrive sur PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S et Xbox One , tandis qu’une édition mobile est également en préparation. Le jeu sera également multiplateforme.

“Tout a commencé avec la détermination implacable de créer une expérience de football révolutionnaire”, a écrit Konami sur son site Internet.

“Notre ambition était de recréer l’environnement de football parfait, de l’herbe sur le terrain, au mouvement des joueurs, jusqu’à la foule dans le stade.

« À cette fin, nous avons décidé de créer un nouveau moteur de football, avec un système d’animation et des commandes de jeu repensés.

“Le résultat final était encore plus impressionnant que ce que nous avions imaginé à l’origine. Nous étions allés au-delà des frontières de PES, dans un nouveau royaume de football virtuel.

“Pour marquer cette nouvelle ère, nous avons décidé de nous séparer de notre marque PES bien-aimée et de la renommer eFootball.

“Maintenant, nous espérons que vous pourrez profiter de cette toute nouvelle expérience de football qu’eFootball™ a à offrir.”

Plus tôt cette année, Konami a restructuré ses équipes de développement et a insisté sur le fait qu’il n’abandonnait pas les jeux vidéo. La firme s’est également récemment associée au spécialiste polonais de l’horreur Bloober Team, bien que ce dernier ait dû minimiser l’importance de ce sur quoi le duo travaille au milieu de rumeurs tourbillonnantes selon lesquelles il créait un nouveau projet Silent Hill.

