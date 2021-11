Konami retire temporairement les titres Metal Gear Solid des vitrines numériques

L’éditeur japonais Konami supprime les entrées des franchises Metal Gear Solid de la vente sur les plateformes numériques pendant un certain temps.

Dans un article publié sur son site Web, la société a déclaré qu’elle supprimait les jeux des vitrines PlayStation, Xbox et Nintendo, ainsi que de GOG.com et Nvidia Shield TV. Cela est dû au fait que Konami doit renouveler les droits de certaines des images d’archives historiques utilisées lors des cinématiques.

Il n’y a pas de délai pour le retour de ces jeux.

« Nous travaillons actuellement au renouvellement des licences pour certaines séquences d’archives historiques utilisées dans le jeu. Par conséquent, nous avons pris la décision temporaire de commencer à suspendre la vente de Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 et de tous les produits qui incluent ces jeux de vitrines numériques dans le monde à partir du 8 novembre 2021 », a écrit Konami.

« Nous vous demandons sincèrement votre patience et votre compréhension alors que nous travaillons à rendre ces produits disponibles à l’achat à nouveau. »

Konami se tournerait également vers des développeurs externes pour créer de nouvelles entrées dans certaines de ses énormes IP. Cela inclut un remake rapporté de Metal Gear Solid 3, développé par Virtuos de Singapour.

