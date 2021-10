Konami s’excuse pour le lancement désastreux de « eFootball 2022 »

in

eFootball 2022 n’est sorti que mercredi, mais c’est déjà le pire jeu évalué sur Steam. Comme toujours. Principalement parce que, eh bien, c’est incroyablement glitch. Dans le but de faire plaisir aux fans déçus à juste titre, le développeur Konami Digital Entertainment a publié une déclaration reconnaissant tous les défauts de l’eFootball 2022.

“Après la sortie d’eFootball 2022, nous avons reçu de nombreux retours et demandes concernant l’équilibre du jeu qui inclut la vitesse de passe et l’opération de défense”, a déclaré Konami sur Twitter. “Nous aimerions également reconnaître qu’il y a eu des rapports de problèmes que les utilisateurs ont rencontrés avec les cinématiques, les expressions faciales, les mouvements des joueurs et le comportement du ballon.”

Konami a poursuivi: “Nous sommes vraiment désolés pour les problèmes et voulons assurer à tout le monde que nous prendrons toutes les préoccupations au sérieux et nous nous efforcerons d’améliorer la situation actuelle.”

Découvrez par vous-même la déclaration complète de Konami ci-dessous

Information importante pour les fans de #eFootball pic.twitter.com/Tp9RFhmXp9 – eFootball (@play_eFootball) 1er octobre 2021

Les sorties de jeux vidéo glitchy se produisent. Même Halo Infinite est devenu un peu un mème lors de sa récente version bêta. De même, Call Of Duty: Vanguard avait l’air terrible sur Xbox lors de sa première version bêta. Cependant, il s’agissait de jeux encore en phase de test, alors que cela est censé être l’état de sortie d’eFootball 2022, et le consensus commun est qu’il est sorti inachevé. C’est un sentiment avec lequel il est difficile de discuter lorsque vous voyez également certains des pires problèmes en action.

Messi

Ronaldo

Buts contre son camp hilarants 🤣 Voici les problèmes les plus drôles de l’eFootball 😂 pic.twitter.com/eO0UtVdgxM – Objectif (@goal) 1er octobre 2021

Espérons que Konami corrige eFootball 2022 afin que les fans de football puissent en profiter.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

