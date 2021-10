Konami s’excuse pour l’eFootball 2022, mise à jour à venir en octobre

in

Konami Digital Entertainment a publié une déclaration concernant l’eFootball 2022 qui vient d’être publié et fréquemment moqué, s’excusant pour l’état déplorable du jeu de simulation de football et confirmant que l’équipe de développement prépare une mise à jour à publier ce mois-ci.

Le compte Twitter officiel du jeu a partagé la déclaration, qui reconnaissait que l’équipe avait reçu de nombreux commentaires sur l’état plutôt cassé du jeu. Konami a dit qu’il “reconnaît[s] qu’il y a eu des rapports de problèmes que les utilisateurs ont rencontrés avec les cinématiques, les expressions faciales, les mouvements des joueurs et le comportement du ballon. Une mise à jour est prévue pour ce mois-ci qui tentera d’améliorer la qualité du jeu, ainsi que d’implémenter des corrections de bugs.

“Nous ferons tout notre possible pour satisfaire autant d’utilisateurs que possible, et nous nous réjouissons de votre soutien continu à l’eFootball 2022”, conclut le communiqué.

Ces excuses arrivent peu de temps après le lancement du jeu le 29 septembre sur les appareils mobiles, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S. Il a été lancé dans un état très rugueux. Si dur, en fait, que de nombreux fans déçus ont exprimé leurs frustrations, faisant d’eFootball 2022 le jeu le plus détesté de Steam.

Les problèmes sont nombreux, mais ce que vous avez probablement vu le plus souvent flotter, ce sont les animations faciales désordonnées des PNJ et des joueurs scannés comme Lionel Messi. Il y a des clips de footballeurs qui courent les bras derrière le dos, avec un utilisateur de Twitter surnommant la chanson de Naruto “Raising Fighting Spirit” sur un enregistrement hilarant et bancal du match.

Il reste à voir exactement ce que Konami a en réserve pour les éléments les plus atroces de l’eFootball 2022. De nombreux fans qui l’ont examiné se demandent comment le jeu a passé toute sorte de certification dans son état actuel.

eFootball 2022 est un jeu de football gratuit (avec des loot boxes !) développé et édité par Konami. Il fait partie de la longue série de l’éditeur, autrefois très appréciée, Pro Evolution Soccer, qui a été renommée plus tôt cette année.