Konami sort “Castlevania: Grimoire of Souls” sur Apple Arcade

Apple Arcade a récemment dépassé les 200 jeux disponibles sur le service, et plusieurs nouveaux titres arrivent bientôt, notamment Tetris Beat, Baldo, Asphalt 8: Airborne, Layton’s Mystery Journey, Zen Pinball Party, Zookeeper World, MasterChef: Let’s Cook, et plus encore.



Un autre jeu peut être ajouté à la liste, comme Castlevania: Grimoire of Souls de la célèbre société japonaise Konami devrait être lancé exclusivement sur Apple Arcade, sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Les amateurs de jeux mobiles se souviendront peut-être que le jeu avait été lancé en douceur sur l’App Store au Canada en 2019, mais il a été supprimé moins d’un an plus tard. Aucune date de sortie précise n’a été annoncée pour son retour Apple Arcade.

Le jeu d’action à défilement horizontal mettra en vedette une gamme de personnages emblématiques de la populaire série de jeux vidéo gothiques, notamment Alucard, Simon Belmont, Charlotte, Shanoa, Maria et bien d’autres à venir. Les joueurs seront chargés de se frayer un chemin à travers l’armée de Dracula en utilisant une variété d’attaques, d’armes et de mouvements de personnages uniques.

La bande-annonce originale du jeu de 2019 peut être visionnée ci-dessous.

De plus, un trio de jeux Apple Arcade a récemment été mis à jour, avec un nouveau mini-jeu et de nouvelles quêtes ajoutés à The Oregon Trail, cinq nouvelles chansons ajoutées à Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat et 200 nouveaux niveaux ajoutés dans Simon’s Cat – L’heure du conte.

Au prix de 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an, Apple Arcade est un service par abonnement qui donne accès à un catalogue de plus de 200 jeux sans publicité ni achats intégrés sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, avec des titres supplémentaires ajouté périodiquement. Un essai gratuit d’un mois est disponible pour les nouveaux abonnés.