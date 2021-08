Konami taquine de nouvelles annonces à la Gamescom 2021

Yu-Gi-Oh ! Master Duel est confirmé pour l’événement.

Konami a annoncé qu’il participerait à la gamescom de cette année, le “plus grand événement de jeu vidéo au monde”, taquinant quelques nouvelles annonces qui devraient être révélées pendant le spectacle.

La gamescom 2021 sera un événement entièrement numérique qui se tiendra du mercredi 25 au vendredi 27 août et présentera du contenu d’éditeurs tels que Sega, Ubisoft, Team17, EA, Bethesda, Xbox, etc. La présence de Konami comprendra de nouvelles annonces et du contenu pour eFootball et Yu-Gi-Oh ! Duel de maître:

“En tant que partenaire de la gamescom, KONAMI proposera de nouvelles annonces et de nouveaux contenus pour le eFootball, la plateforme de simulation de football gratuite, et Yu-Gi-Oh ! Duel de maître, le plus complet Yu-Gi-Oh! JEU DE CARTES À JOUER titre encore.

Nintendo n’a pas encore annoncé de plans pour la gamescom 2021, bien qu’avec de nombreux éditeurs tiers déjà à bord, nous pouvons nous attendre à voir de nombreux titres Switch exposés comme l’année dernière.

« À la gamescom 2021, vous pouvez vous attendre, entre autres, à : 100 % de divertissement et d’actualité avec la gamescom : Opening Night Live, le studio de la gamescom et la gamescom : Awesome Indies, 100 % de contenu de jeu en un seul endroit avec le hub de contenu entièrement repensé de la gamescom maintenant, 100 % d’atmosphère communautaire et d’aventures épiques grâce au tout nouvel épix de la gamescom d’action communautaire et 100 % de puissance indépendante avec l’exclusivité Indie Arena Booth Online à la gamescom maintenant.”

Serez-vous à l’écoute de l’événement de cette année?