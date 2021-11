Konate fait une promesse à Liverpool; révèle comment Klopp a conçu le transfert

Ibrahima Konate a décrit Liverpool comme un club « mythique » lorsqu’il a fait une promesse que ses fans adoreront, et a révélé les efforts que Jurgen Klopp a déployés pour obtenir le transfert sur la ligne.

Après avoir rendu leur couronne de Premier League avec douceur la saison dernière, beaucoup s’attendaient à ce que Liverpool dépense de l’argent l’été dernier. Cependant, seule la figure solitaire de Konate est arrivée alors que Liverpool s’efforçait de s’assurer qu’ils ne seraient pas à nouveau pris de court au centre.

Le Français, 22 ans, a été signé en position de force. Avec Virgil van Dijk, Joel Matip et Joe Gomez déjà établis et de retour de blessures, le jury ne savait pas combien Konate jouerait.

Néanmoins, ses premiers signes dans des apparitions limitées ont été encourageants. Et à 36 millions de livres sterling, son transfert sera probablement une bonne affaire dans les années à venir. Et qui plus est, l’attitude du joueur semble également être au rendez-vous.

Dans une récente interview avec la chaîne de télévision française Canal+ (via Sport Witness), Konaté a promis qu’il ferait « tout pour gagner sa place ». Il a également reconnu qu’il pourrait devoir attendre son équipe pour une course prolongée dans l’équipe, indiquant qu’il s’est déjà bien adapté à son rôle initial en tant que joueur d’équipe.

« Je me suis dit que si je venais à Liverpool, oui c’est un autre niveau, mais j’ai confiance en mes capacités », a déclaré Konate. « Alors je vais tout faire pour gagner ma place, que ce soit à court ou à long terme ».

Konate a également parlé du transfert de 36 millions de livres sterling qui l’a amené à Anfield depuis RB Leipzig. Ce faisant, il a décrit le rôle joué par Klopp et a qualifié Liverpool de club «mythique».

« Quand vous arrivez dans un tel club, vous le faites avec un peu d’appréhension », a-t-il admis.

« Mais [it helps] s’il y a un club prêt à mettre une telle somme sur vous, et que le manager vous parle, vous faisant comprendre qu’il vous veut.

« Jürgen Klopp est, je pense, l’un des meilleurs managers du monde. Nous avons beaucoup parlé au téléphone. Je lui ai posé des questions personnelles, lui aussi.

« Ce que j’ai vraiment ressenti, c’était une confiance, et j’ai senti que ce club était vraiment un club mythique, différent des autres. Je me sentais ici avant même d’avoir signé. C’est pourquoi j’ai pris la décision de venir dans ce club.

Liverpool cible sur la liste des exodes du Real Madrid en janvier

Pendant ce temps, le Real Madrid est prêt à éliminer six stars de la première équipe en janvier pour maîtriser sa masse salariale de 92 millions de livres sterling. Les cibles de transfert de Liverpool, Newcastle, Chelsea, Arsenal, Everton et Leeds ont toutes été nommées dans le rapport.

Selon le point de vente espagnol AS (via l’Express), la fenêtre de janvier pourrait être plus occupée que jamais au Bernabeu. Leur masse salariale signalée de 92 millions de livres sterling nécessite une attention immédiate. Et avec de grands espoirs de décrocher un ou les deux Erling Haaland et Kylian Mbappe l’été prochain, un exode pourrait être nécessaire.

Le plus intéressant pour les fans de Liverpool sera l’inclusion du nom de Luka Jovic dans le rapport.

Karim Benzema a placé une barrière infranchissable entre Jovic et le football régulier en équipe première. Une sortie de prêt a été annoncée, avec Liverpool et Arsenal liés.

Liverpool sera privé de Sadio Mane et Mohamed Salah au cours de la nouvelle année lorsque la CAN commencera. Arsenal, quant à lui, pourrait vendre Eddie Nketiah et Alexandre Lacazette en janvier pour éviter de perdre les deux gratuitement l’été prochain.

Un prêt de Jovic pourrait être un pis-aller viable pour les deux parties.

