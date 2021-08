Konate prêt pour ses débuts en Premier League mais Robertson doute majeur, mise à jour sur les blessures de Cantwell au milieu d’une épidémie de coronavirus

in

Liverpool commencera sa quête pour récupérer le trophée de la Premier League de Manchester City lorsqu’il affrontera Norwich ce week-end.

Les Reds ont commencé leur saison victorieuse avec une victoire 4-1 sur les Canaries dans une campagne au cours de laquelle leurs adversaires ont finalement été relégués.

Liverpool a accueilli Virgil van Dijk d’une blessure à long terme en pré-saison

L’équipe de Jurgen Klopp a connu une pré-saison fructueuse qui a vu Virgil van Dijk et Joe Gomez revenir après de longues mises à pied pour blessure.

Pour Norwich, quant à lui, ils reviendront une fois de plus en Premier League en affrontant Liverpool après avoir été promus vainqueurs du championnat.

L’équipe de Daniel Farke espère qu’elle est en bien meilleure position pour battre la baisse cette fois-ci, mais elle a déjà perdu Emi Buendia contre Aston Villa.

Todd Cantwell a également été lié à la réunion avec l’Argentin à Villa Park en tant qu’homme pour remplacer Jack Grealish.

Et sur le terrain, Norwich a subi un coup dur pour sa confiance avec une défaite 3-0 contre Newcastle lors de son dernier match d’échauffement samedi.

Nouvelles de l’équipe de Norwich

Un mélange de blessures et de complications liées au COVID-19 a laissé la tenue de Carrow Road se démener avant leur affrontement avec Liverpool.

Norwich pourrait être sans Cantwell après avoir raté la défaite contre Newcastle et le patron Farke n’a pas fait grand-chose pour apaiser les craintes de manquer le match de ce week-end.

L’Allemand a déclaré : « Il s’est roulé la cheville ; il a une tension dans son ligament de la cheville. Mais nous l’avons scanné ce matin, et ce n’est pas trop mal. Nous devons attendre comment cela évolue.

Todd Cantwell est un doute pour le premier match de la Premier League avec une blessure à la cheville

Une épidémie de coronavirus dans le camp de Norwich a également perturbé les préparatifs de pré-saison avec six joueurs contraints de s’isoler.

Grant Hanley, Onel Hernandez, Jordan Hugill, Przemyslaw Placheta, Bali Mumba et Milot Rashica étaient tous absents du match de Newcastle.

Mais Teemu Pukki – le meilleur buteur de Norwich lors de sa dernière campagne de haut niveau – pourrait être en forme pour commencer contre Liverpool.

L’attaquant finlandais est de retour à l’entraînement après ses exploits à l’Euro 2020 et il a accéléré son retour en pleine forme avec une apparition à Tyneside.

Nouvelles de l’équipe de Liverpool

Andy Robertson est la principale préoccupation du patron Jurgen Klopp contre Norwich après avoir subi une blessure macabre dimanche.

Les Reds transpirent sur la forme physique du défenseur après qu’il ait semblé mal rouler sa cheville droite lors d’un match amical de pré-saison contre l’Athletic Bilbao.

Le joueur de 27 ans n’a raté aucun match de championnat la saison dernière, mais c’est un sérieux doute pour samedi après avoir dû sortir du terrain en boitant.

Andrew Robertson est sorti en boitant du match nul de Liverpool contre l’Athletic Bilbao

On s’attendrait à ce que Kostas Tsimikas ou même James Milner remplacent Robertson si une analyse le mettait hors de combat ce week-end.

Liverpool a aligné un solide 11 de départ contre Bilbao, qui comprenait Alisson, Van Dijk, Sadio Mane et Mohamed Salah.

Joel Matip a commencé à l’arrière central mais Ibrahima Konate pourrait être en ligne pour ses débuts en Premier League après son arrivée du RB Leipzig.

Il est peu probable que Jordan Henderson soit de retour dans l’équipe après son implication à l’Euro 2020, ce qui signifie que Naby Keita conservera probablement sa place.

Harvey Elliot a également attiré l’attention contre Bilbao et il pourrait affronter Norwich après avoir marqué contre eux en prêt à Blackburn en championnat la saison dernière.

