Kong a-t-il toujours fait partie du plus grand plan Godzilla? Le scénariste du film explique

Eh bien, au début, lors de la production du premier Godzilla, peut-être lorsque nous étions en postproduction, c’est quand j’ai parlé pour la première fois au chef de Legendary à l’époque, Thomas Tull, et au producteur Mary Parent et Alex Garcia, qui est l’exécutif qui a été dans responsable de la franchise depuis lors, à propos de cette idée de faire un film de Kong, et de la vision de Thomas, parce qu’il est un grand fan de grands monstres et de Godzilla et Kong, devait finalement se diriger vers Godzilla contre Kong. [Those were the] sorte d’aventures qu’il avait en tête de provoquer, mais c’était en quelque sorte une étape à la fois. Je n’en ai pris conscience qu’une fois que nous nous sommes dit: « Ok, Godzilla s’est plutôt bien passé, alors visons un film de Kong, et voici pourquoi nous voulons les rassembler. »