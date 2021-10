Konkan Shakti : Début de la phase maritime du premier exercice tri-service entre l’Inde et le Royaume-Uni

L’intronisation des troupes de l’armée des deux forces a été simulée et cela a été suivi de la mise en place d’un centre d’opérations de commandement conjoint.

La phase maritime du premier tri-service « Konkan Shakti » entre les forces armées indiennes et britanniques a déjà décollé de la côte de Konkan dans la mer d’Oman.

En savoir plus sur l’exercice :

Toutes les unités qui participent à l’exercice ont été divisées en deux forces opposées. Et l’objectif principal était d’obtenir un « contrôle de la mer » pour débarquer les troupes terrestres de l’armée sur un site pré-désigné.

La première force était dirigée par l’officier général commandant la flotte occidentale. Et le navire amiral INS Chennai, d’autres navires de guerre de la marine indienne et le HMS Richmond, la frégate Type 23 de la Royal Navy ont été déployés pour faire partie du .

La Force deux, selon la marine indienne, opérait sous le groupe britannique Carrier Strike Group (CSG) et il y avait le porte-avions HMS Queen Elizabeth, des navires de guerre de l’Inde, du Royaume-Uni et des Pays-Bas.

Cet exercice en cours porte sur une interopérabilité de haut niveau, préparée par les deux marines et reflète également un niveau élevé de compréhension mutuelle construit sur une période de plusieurs années.

Troupes de l’armée

L’intronisation des troupes de l’armée des deux forces a été simulée et cela a été suivi de la mise en place d’un centre d’opérations de commandement conjoint.

Et ils ont ensuite participé aux exercices avancés aériens et souterrains.

Point culminant de la phase maritime de l’exercice

Les deux forces se sont concentrées sur les approches de ravitaillement en mer, les directions aériennes et les opérations de frappe qui ont été menées par des avions de chasse, notamment des MiG-29K russes et des F35B de la Royal Navy.

Contrôle croisé des hélicoptères – Des hélicoptères Wildcat, Chetak et Sea King ont été déployés et transitaient par des scénarios de guerre en mer, des tirs d’armes à feu sur des cibles aériennes non réutilisables ont également été pratiqués.

Un autre aspect de l’exercice concerne les opérations aériennes qui pratiquent des frappes sur la formation combinée avec les chasseurs de la marine indienne (MiG-29K), l’Indian Air Force – SU-30 et Jaguars, les F35B de la Royal Navy, ainsi que des avions de patrouille maritime indiens ( AMP) Dornier. Il y a un survol composite au-dessus de la formation.

En outre, il y a des exercices sous-marins et cela implique un sous-marin indien de classe Scorpène et un véhicule sous-marin télécommandé EMATT. L’EMATT est exploité par la Royal Navy. Et cette partie de l’exercice en cours s’est déroulée toute la nuit. Le P8i et le MPA de la marine indienne ont également participé à l’exercice.

Les exercices entre les deux forces armées britannique et indienne se termineront mercredi 27 octobre 2021. Il s’agit de loin de l’exercice triservice le plus ambitieux entrepris par les deux pays et est conforme aux annonces faites par les hauts dirigeants des deux parties. Le Premier ministre Narendra Modi et le Premier ministre Boris Johnson avaient annoncé en mai de cette année la feuille de route Inde-Royaume-Uni.

Importance de « Konkan Shakti »

Un partenariat solide avec l’Inde est un pilier clé de l’inclinaison du Royaume-Uni vers l’Indo-Pacifique.

Renforcement de la coopération stratégique dans la région indo-pacifique et également dans le renforcement des liens de défense et de sécurité.

Cet exercice a également été l’occasion de travailler en synergie et de maintenir l’engagement partagé en faveur de la paix et de la sécurité de l’Inde et du Royaume-Uni.

Pour la première fois, le Carrier Strike Group (CSG) du Royaume-Uni, dirigé par le HMS Queen Elizabeth, participe à l’exercice.

Selon Gavin Thompson, conseiller à la défense au haut-commissariat britannique à New Delhi, « Konkan Shakti non seulement renforcera la coopération de nos forces armées, mais renforcera également le pont vivant reliant les peuples de nos deux grandes nations.

L’amiral First Sea Lord et chef d’état-major de la marine, l’amiral Tony Radakin, a déclaré : « La Royal Navy et la marine indienne sont des marines multi-transporteurs et de haute mer, ce qui nous place dans un club très exclusif. Nos interactions croissantes témoignent de la croyance dans les valeurs du commerce ouvert, dans l’importance de la liberté de la haute mer et de l’engagement partagé envers un système international fondé sur des règles – un droit conféré à toutes les nations. »

