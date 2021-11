Konopiste : Comment le château romantique est devenu une partie de l’histoire indo-tchèque

Crédit d’images : fourni par (Mme) Amb Narinder Chauhan

Par (Mme) Amb Narinder Chauhan,

Le château-château romantique de Konopiste, à 30 kms de Prague, est bien connu comme la résidence de l’archiduc d’Autriche et héritier du trône, Franz Ferdinand d’Este, qui y vécut avec sa famille, et dont l’assassinat à Sarajevo en 1914 déclencha la première Guerre mondiale. Sa collection unique d’armes de chasse et de trophées est l’une des plus grandes attractions du château. Le parc du château et la roseraie romantique sont également très appréciés. De nombreux meubles originaux et de précieuses collections d’art ont été conservés à l’intérieur. Plusieurs événements culturels y sont organisés.

Combien savent que l’archiduc a visité l’Inde ? Le château regorge de souvenirs de l’Inde, y compris des photographies inestimables des lieux visités.

Konopiste a été fondé à la fin du XIIIe siècle en tant que château gothique. À la fin du XIXe siècle, Konopiste est passé entre les mains de Franz Ferdinand d’Este, 24 ans, le neveu le plus âgé de l’empereur autrichien François-Joseph et plus tard héritier du trône des Habsbourg. Né en 1863, Franz Ferdinand était le fils aîné de l’archiduc Karl Ludwig d’Autriche, frère de l’empereur François-Joseph I. Après le suicide de son cousin le prince héritier Rodolphe et la mort de son père, Franz Ferdinand devint l’héritier du trône des Habsbourg. L’archiduc François-Ferdinand a acheté Konopiste en 1887, avec son héritage du dernier duc régnant de Modène, et l’a reconstruit en une résidence luxueuse, qu’il a préférée à sa résidence officielle à Vienne. Les terres tchèques faisaient alors partie de l’empire austro-hongrois.

Au cours de l’été 1914, en tant qu’inspecteur général de l’armée, l’archiduc François-Ferdinand, accompagné de son épouse, est allé superviser les manœuvres militaires à Sarajevo, en Bosnie, qui, avec l’Herzégovine, avait été annexée par l’Autriche en 1908. Le 28 juin, 1914, Gavrilo Princip, affilié au groupe Black Hand Terrorist qui voulait libérer les provinces du sud de la Slavonie de la domination des Habsbourg, a tiré et tué l’archiduc et sa femme dans leur voiture. Moins de deux mois plus tard, la Première Guerre mondiale éclate. La balle qui a tué l’archiduc est à Konopiste.

Le 1er novembre, l’Europe commence à porter sur son revers la fleur de coquelicot rouge qui poussait sur les tombes des soldats tombés au combat, jusqu’à la sonnerie du dernier message le jour du Souvenir le 11 novembre à 11 heures (de 1918 à la fin de la guerre). Le poème « In Flanders Fields » d’un médecin de l’armée canadienne John Macrae et la fleur de pavot sont les symboles les plus reconnus au monde pour les soldats morts au combat. J’ai eu l’occasion de saluer ceux qui sont tombés au combat, dont plusieurs milliers de soldats indiens qui ont donné leur vie pour que l’Europe soit libre, sur les champs de Flandre à Ypres, en Belgique, lorsqu’ils étaient en poste à Bruxelles, la capitale belge de 2002-2005. À chaque affectation à l’étranger subséquente, que ce soit à Ottawa, Belgrade ou Prague, j’ai déposé des couronnes debout dans le froid glacial du 11 novembre à 11 heures du matin en bottes de neige; imaginez ce que les soldats indiens ont dû endurer ! Des cérémonies auront également lieu le 11 novembre prochain.

Après son assassinat en juin 1914, le château fut nationalisé en 1921. Après la Première Guerre mondiale, il fut pillé et pendant la Seconde Guerre mondiale, Konopiste devint un QG des services secrets. Un bouclier de cérémonie vieux de plusieurs siècles a été pris de Konopiste, ainsi que d’autres objets de la collection d’armures du château, par les nazis en 1943. Il a été destiné à être utilisé dans le méga-musée nazi prévu à Linz, en Autriche, pour être rebaptisé Fuherermuseum, qui n’a jamais été réalisé.

L’État a repris le château en 1945, et maintenant l’Institut central de Bohême pour la préservation des monuments historiques à Prague s’occupe du château. En août 2019, j’ai été conduit dans le château par le Castellan. La visite a été initiée par le maestro indo-tchèque Debashish Chaudhuri qui connaît mieux le pays que les Tchèques ! Mon fils qui me rendait visite des États-Unis m’accompagnait ; il aime les châteaux.

Le château est désormais ouvert au public. On m’a montré les chambres résidentielles de Franz Ferdinand avec des peintures de famille avec sa femme, Sophie, et ses deux filles, une grande collection de bois, un arsenal d’armes médiévales. Il y a une salle de tir avec des cibles mobiles et un jardin avec des statues et des serres de la Renaissance italienne. C’est un endroit populaire pour les mariages. Initialement construit comme gothique, le château a ensuite été transformé dans un style baroque.

Passionné de chasse, l’archiduc a effectué des expéditions de chasse en Afrique du Sud, en Égypte, en Australie et en Inde, pour ne citer que quelques pays. Quelque 4500 trophées de chasse et 3200 paires de dents de cerf sont exposés au château. Initialement invité par le Nizam d’Hyderabad, je crois qu’il a visité l’Inde en 1893 pendant un mois et demi entre janvier et mars. L’impératrice britannique (de l’Inde) s’est occupée personnellement de la visite ; il reçut une hospitalité généreuse sur le sol indien.

Ses voyages en Inde l’ont emmené de lieux comme Golconda, Gwalior, Hyderabad (Char Minar), Secunderabad, Bombay, à Jeypore (Amber), Jodhpore, Agra (Taj mahal, Diwan-i-Khas), Bharatpur, Siriska etc. Il a même visité Benaras (Ghats), Calcutta, Delhi (Jama Masjid, Tombeau Humayun), etc. L’archiduc a visité tous les principaux monuments. Les photographies encadrées exposées au château en sont un témoignage. Il était particulièrement émerveillé par les trésors artistiques légués par les Moghols. Cependant, une grande partie de la chasse a été effectuée au Népal, y compris des sangliers et des panthères !

Si l’on se fie à ses mémoires, il était fasciné par la puissance de l’impérialisme britannique, comme il l’était par la diversité de l’Inde : de sa stérilité à sa cacophonie chaotique, de l’extrême pauvreté aux splendeurs des maharajas ; de la piété du pluralisme religieux au manque de dignité humaine. Il avait un sens aigu du détail et s’efforçait d’observer de près la vie quotidienne d’un Indien ordinaire. Pour lui, l’Inde était moins une terre de merveilles qu’une énigme, « un territoire d’une richesse presque inépuisable en biens de toutes sortes (elle) a une profonde influence sur nos pensées et nos rêves ».

Le Castellan Mgr. Jana Sedlackova m’a ensuite invité à nouveau au château pour lancer une exposition sur l’Inde afin de présenter un grand nombre d’objets cachés dans leurs voûtes et caves, les principales expositions, qui sont riches, ne représentent qu’une partie de l’ensemble de la collection.

L’histoire ne s’arrête pas là. Après son assassinat par un Serbe de Bosnie, l’Autriche a déclaré la guerre à la Serbie. Le télégramme déclarant la guerre a atterri sur la table de Nikola Pasic, le Premier ministre de Serbie (Royaume des Serbes, Croates et Slovènes). C’était un homme politique puissant qui, pendant 40 ans, s’efforça de renforcer le royaume contre l’influence et l’ingérence étrangères. Son imposante statue grandeur nature orne une grande place de Belgrade, la capitale serbe. Il possédait plusieurs propriétés. J’ai atterri dans l’un d’entre eux à mon arrivée à Belgrade en 2013. Est-ce une coïncidence si la résidence de l’ambassadeur de plus de 2 acres dans le vieux Belgrade avec une roseraie était autrefois le pavillon de chasse de Nikola Pasic (prononcé Pasich) !

(L’auteur est l’ancien ambassadeur de l’Inde en République tchèque. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

