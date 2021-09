Konrad de la Fuente convainc l’Olympique de Marseille

23/09/2021

Le à 19:34 CEST

Konrad de la Fuente éprouve les premières sensations de sa nouvelle scène, dans sa nouvelle maison. L’ailier de l’Olympique de Marseille semble être tombé sur ses pieds en équipe de France et, selon l’Èquipe, le staff technique et la direction sportive de l’entité serait « satisfaite » de sa performance à ce jour, ainsi que par son attitude et son envie de travailler avec et pour l’équipe.

Konrad est arrivé du Barça lors du dernier marché des transferts, étant un pari personnel de Sampaoli et Pablo Longoria, à qui convaincu par sa prédisposition à apprendre et à travailler. Deux mois après son arrivée, il semble que les sentiments qu’il a transmis lors des négociations de sa signature soient devenus une réalité.

L’entraîneur argentin est conscient des possibilités de l’Américain et, selon le joueur lui-même sur ‘ESPN’, “Vous voulez que je pousse le ballon vers l’avant chaque fois que vous en avez l’occasion. Restez ouvert quand je récupère le ballon, repoussez la défense de l’autre équipe, allez 1v1. Créez autant d’opportunités de score que vous le pouvez.”

En six matchs de Ligue 1, Konrad de la Fuente a distribué deux passes décisives et s’est imposé comme un bon joueur d’équipe pour l’une des meilleures équipes de France, bien qu’il ait déjà averti en septembre que son rêve est toujours de briller au Camp Nou. . “Mon objectif est de finir par jouer pour Barcelone un jour, et je sais que le meilleur moyen pour cela est de partir, car j’ai besoin d’obtenir ces minutes de première division”.