Konrad de la Fuente s’ouvre sur la vie à Barcelone

Konrad de la Fuente a parlé de la vie à Barcelone et ne semble pas trop inquiet de son manque de temps de jeu en équipe première cette saison.

Le joueur de 19 ans n’avait réussi que quelques apparitions de remplaçant jusqu’à présent en 2020-2021, mais se dit heureux de jouer régulièrement avec le Barca B.

Konrad a récemment été en grande forme pour le Barca B, marquant quatre buts lors de ses cinq derniers matchs, pour aider l’équipe de Garcia Pimienta à se faire une place dans les barrages de promotion de la Segunda División A.

L’adolescent a expliqué comment jouer régulièrement a contribué à faire ressortir sa meilleure forme.

«Ce n’est pas vraiment facile d’être dans cette position, vous savez, parce qu’en tant que joueur de football, vous voulez jouer», a-t-il déclaré.

“Donc, au début de la saison, je ne jouais pas beaucoup avec l’une ou l’autre équipe parce que je voyageais avec la première équipe et puis je manquais un match d’équipe” B “et, comme, deux semaines plus tard, je jouerais avec le” Équipe B ”(encore).

«C’était donc assez difficile de me mettre dans un rythme de matchs et de minutes. Mais maintenant, je joue régulièrement depuis 10, 11 semaines et je me sens vraiment bien.

Source | Presse associée