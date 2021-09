Konrad Laimer du RB Leipzig parle des liens avec le Bayern Munich

Le milieu de terrain autrichien polyvalent était lié à un transfert du RB Leipzig au Bayern Munich, le joueur admettant que le Bayern l’avait contacté. Finalement, les négociations ont échoué et Konrad Laimer est resté au RB Leipzig.

Dans une interview avec Abendzeitung, Laimer a parlé de toutes sortes de choses, mais il a surtout parlé de ses liens avec le Bayern Munich et des différences entre son ancien entraîneur, Nagelsmann, et son entraîneur actuel – Jesse Marsch.

Interrogé sur sa décision de rester à Leipzig, il a simplement répondu que le sujet pour lui était clos. “Je suis un joueur du RB Leipzig, et je vais juste donner plein régime à mon club, tout le reste appartient au passé.”

Il est clair que Laimer est passé à autre chose après que le Bayern l’a contacté, et il ne se concentre que sur Leipzig.

L’Autrichien a également comparé son ancien entraîneur, Julian Nagelsmann, et son nouvel entraîneur, Jesse Marsch. Laimer a déclaré que la plus grande différence est que l’équipe est plus derrière le ballon et presse davantage. Il a également ajouté que Nagelsmann a une idée claire de la façon dont il veut jouer au football et que chaque équipe peut bénéficier de cette mentalité.

Le match contre le Bayern Munich

Leipzig n’a pas connu un bon départ sous le nouvel entraîneur, mais Laimer est sûr que s’ils jouent bien, ils peuvent battre n’importe quelle équipe, y compris les Bavarois. Konrad a déclaré: “Une victoire lors de la quatrième journée serait donc particulièrement importante – et surtout contre un adversaire comme le Bayern!”

Laimer espère également qu’il n’y aura pas de sifflets contre Nagelsmann, Upamecano et Sabitzer.

“Chacun d’entre eux est parti en bons termes et chacun a fait beaucoup pour le RB Leipzig”, a déclaré Laimer.

Aujourd’hui sera un véritable test pour les deux équipes, car le Bayern veut continuer avec la bonne forme qu’ils ont accumulée.